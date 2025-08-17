快訊

行前有評估！2登山老手魂斷南三段 親友曝「她百岳都爬過兩輪」盼1事

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

午後對流雲系發展旺盛...9縣市發布大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長，新北市長侯友宜則說參選市長應「少說多做」，外界解讀是向黃喊話。黃國昌則說，他說的100%正確，侯作為新北大家長，過去幾年市政成績有目共睹，相信大家也期待讓市政更好的延續下去。

黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園活動，被問及侯友宜說參選市長應「少說多做」，他認為，侯此話並非潑他冷水，「我覺得侯市長他說的100%正確」，所有政治人物大家有心要幫台灣幫新北做事，應是要全心好好做事，侯市長做為新北市的大家長，相信過去這幾年他的市政有目共睹，讓新北的市政更好的延續下去，讓所有新北市民能夠過著更快樂、更有希望的日子。也是大家共同的期待。

媒體追問議員陳世軒，如何輔選黃國昌與黨內有意參選市議員者，陳世軒表示，民眾黨公職在過去一年多內，表現有目共睹，黨內也在新北各區舉辦許多活動，包括幫助農民送高麗菜等。

陳世軒說，這活動自他父親、新北國民黨籍議員陳明義開始舉辦，至今已經10幾年，參加過「水樂園」活動的政治人物都當上新北市長，包括前新北市長朱立倫、侯友宜等，這活動絕對是好兆頭，家長也能看見政治人物也可以很親民、沒有偶像包袱，可以跟小朋友打成一片。

民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園。記者劉懿萱／攝影

議員 黃國昌

延伸閱讀

批民進黨823公投不論述、宣傳熄火 黃國昌喊賴清德出來辯論

影／宣傳反罷免 黃國昌：顏寬恒、江啟臣與楊瓊瓔都不能掉

南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

批賴政府固步自封 黃國昌警示：勿用反核神主牌阻礙科技發展

相關新聞

太平洋島國論壇9月舉行不邀台灣 外交部：遺憾但尊重

太平洋島國集團決定今年「太平洋島國論壇」排除美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。外交部今天表示遺憾但尊重...

破除爭黨主席流言？盧秀燕同台朱立倫 讚他「媽媽給你按個讚」

國民黨主席選舉將至，外界風傳台中市長盧秀燕或將投入黨主席選舉，現任黨主席朱立倫也多次表態「願意交棒」。盧、朱今天共同出席...

南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

823罷免倒數6天，台中立委楊瓊瓔今天舉辦投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。民眾黨主席黃國昌現身，透露國家發展基金調...

美議員籲承認索馬利蘭兩岸互嗆 外交部：台灣從未被中國統治過

美國聯邦參議員、外交委員會非洲小組主席克魯茲（Ted Cruz）14日致函美國總統川普，敦促華府承認索馬利蘭共和國，並提...

侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確

身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長，新北市長侯友宜則說參選市長應「少說多做」，外界解讀是向黃喊話。黃國昌則說...

故意遺忘抗戰歷史 民進黨政府陷入自我矛盾

中華民國抗日戰爭勝利80周年，中華民國身為戰勝國，接受日本侵略者投降，現在卻說這不是戰勝侵略者，是終戰，只是戰爭結束。無視日本以戰敗國身分，向我國恭敬陳遞降書的歷史事實，政府的冷淡態度，背後無非台獨兩國論作祟。 既然是他國的歷史事件，民進黨政府不願意費心思紀念，那麼任何人想參與他國的紀念，又跟台灣有什麼關係？但這樣也不可以，這時抬出個歷史話語權的鬼扯，你扔掉不要的東西，別人想要也不行，你既然不要了，又何來話語權問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。