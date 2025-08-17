聽新聞
0:00 / 0:00
侯友宜指選市長要「少說多做」 黃國昌：100%正確
身兼民眾黨主席的立委黃國昌日前表態參選新北市長，新北市長侯友宜則說參選市長應「少說多做」，外界解讀是向黃喊話。黃國昌則說，他說的100%正確，侯作為新北大家長，過去幾年市政成績有目共睹，相信大家也期待讓市政更好的延續下去。
黃國昌今出席議員陳世軒舉辦的水樂園活動，被問及侯友宜說參選市長應「少說多做」，他認為，侯此話並非潑他冷水，「我覺得侯市長他說的100%正確」，所有政治人物大家有心要幫台灣幫新北做事，應是要全心好好做事，侯市長做為新北市的大家長，相信過去這幾年他的市政有目共睹，讓新北的市政更好的延續下去，讓所有新北市民能夠過著更快樂、更有希望的日子。也是大家共同的期待。
媒體追問議員陳世軒，如何輔選黃國昌與黨內有意參選市議員者，陳世軒表示，民眾黨公職在過去一年多內，表現有目共睹，黨內也在新北各區舉辦許多活動，包括幫助農民送高麗菜等。
陳世軒說，這活動自他父親、新北國民黨籍議員陳明義開始舉辦，至今已經10幾年，參加過「水樂園」活動的政治人物都當上新北市長，包括前新北市長朱立倫、侯友宜等，這活動絕對是好兆頭，家長也能看見政治人物也可以很親民、沒有偶像包袱，可以跟小朋友打成一片。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言