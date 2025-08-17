卓冠廷悼「南投小鋼砲」 感性告別戰友：連你的一起拚
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷本月11日因病辭世，享年45歲，新北議員卓冠廷與曾琮愷有革命情感，他今天前往弔唁，在臉書發文感性說到「我們會繼續奮戰，連你的份一起拚！」
卓冠廷提到，曾琮愷被稱為「小鋼砲」，戰鬥力十足，連續8年為了台灣發聲遠赴日內瓦WHO；在台灣其他縣市奮鬥多年，最後回到南投家鄉，為了不公義站到第一線。
卓也說，在大罷免任務中，曾琮愷親力親為支持罷團，不畏風雨在街頭為公民發聲，直到最後都沒退縮，「你為台灣四處奔走的身影、熱血正義的形象，我會永遠記得。」
曾琮愷明天將舉行告別式，他廣結善緣，近期各地好友紛紛前往哀悼，妻子洪子綾說「作為他的妻子，我深知他對這片土地與身邊的人傾注了多少愛與心力」。
曾琮愷老家在新北林口，近年在嘉義縣市、南投等地打拚，是相當有幹勁的綠營政治幕僚，曾參選議員落敗，仍全心投入公共事務，日前因蜂窩性組織炎住院，病情惡化，不幸辭世。
卓冠廷說，曾琮愷做任何角色都不懈怠，「今天我也告訴琮愷，台灣國家正常化的目標，我會繼續努力，我們會繼續奮戰，連你的份一起拚！」
