對美談判原則 政院允諾透明公開

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
中華民國國旗（左）與美國國旗。（中央社檔案照片）
行政院將盡量透明公開！行政院17日邀請執政黨黨團立委舉行例行性行政立法協調會議，據了解，政院向立委說明對等關稅談判原則，以及仍在談判原因，是台美貿易逆差產品以半導體為主，因此將連動美國的232調查，並明韌性特別條例修正已新增匡列新台幣200億元，用以強化產業支持。

吳思瑤提4大公開

政院人士17日表示，政院昨天邀請執政黨黨團立委進行例行性行政立法協調會議，就這會期末要處理的預算、法案交換意見，立委在會議間也就美國對等關稅對產業的影響及各部會產業支持方案表達關心。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前曾提及，台美談判的4大透明公開原則，包含已向國會揭露保密協議、談判過程應國會要求可立即赴立法院進行專案報告，另外就是談判完成後，向國會公開完整協議內容，接受國會審查監督，以及建置專屬網站線上專區，提供產業第一手政策因應資訊。與會人士表示，會中政院也重述相關原則，期盼在可說明範圍內，做到最透明公開。

立委表示理解難處

與會人士指出，政院重申關稅談判還在進行，為避免影響談判進度，造成未來談判不利因素，釋出內容要十分謹慎，而談判還在進行的理由，主因是台美貿易逆差產品以半導體為主，必須要連動美國的232調查結果，談判時程無法單一控制在台灣這邊，在場立委則都表示理解談判難處。

與會人士提到，台灣談判角度跟日韓不完全相同，因為台灣半導體產業擁有關鍵地位，因此日、韓須以擴大投資金額為主，但台美則能朝向共創對彼此都有利的供應鏈、擴大合作，讓雙方都能受益的方向前進。

新增匡列200億元

對於各界擔心對等關稅衝擊產業，與會人士說明，政院表示，除原先匡列的930億元產業支持方案，此次修正案也已新增匡列200億元，用以強化產業支持，關注產業需求。

