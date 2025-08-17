日本自民黨青年局長率團訪台 將晉見賴總統蕭副總統

日本自民黨青年局局長、眾議員中曾根康隆今天率海外研修團訪台，成員多達70餘人。外交部說明，訪賓將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜，此團有助增進雙邊國會外交及各領域實質合作關係。

外交部上午發布新聞稿指出，日本自民黨青年局海外研修團於17日至20日組團訪台。訪團由該局局長、眾議員中曾根康隆擔任團長，成員包括眾議員平沼正二郎、參議員神谷政幸、眾議員加藤竜祥等4名國會議員，以及該局中央常任委員會正、副議長，還有地方黨部青年組織成員等共計70餘人，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪賓在台期間將晉見賴總統、蕭副總統，拜會立法院長韓國瑜、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、台灣日本關係協會會長蘇嘉全、台北市長蔣萬安，並與三三會青年會、救國團等台灣政經界人士進行交流，就台日關係、區域情勢以及雙方共同關切議題交換意見。

外交部指出，自民黨青年局長久以來擔任該黨推動與台灣交流的重要窗口，定期組團訪台與台灣各界進行交流。歷任局長多擔任政府要職，例如前首相岸田文雄、安倍晉三及麻生太郎等，均曾任自民黨青年局長。

外交部強調，此次日本自民黨青年局海外研修團訪台，彰顯日方對兩國關係的高度重視與台日友好情誼，有助增進雙邊國會外交及各領域實質合作關係，並深化雙方青年領袖間的交流與瞭解。

