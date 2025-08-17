軍公教加薪案2版本出爐 普發現金等3因素添變數

快訊

中央社／ 台北17日電
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
明年度總預算預計8月底出爐，針對軍公教是否加薪，知情人士說，行政院人事總處已召開審議委員會，提出「不加薪」與「加薪3%」2版本，仍要考量普發現金與新版財劃法影響政府財政，及對等關稅等3項變數，本週將送政院決定。

明年度中央政府總預算案預計8月底出爐，由於新版財政收支劃分法，中央必須釋出新台幣3753億元給地方政府，國防預算又須達GDP3%以上，總預算如何編列引發關注。行政院長卓榮泰日前指出，受財劃法影響，會出現極大財政空缺，將用舉債方式因應。

知情人士今天說，行政院人事總處15日已召開軍公教待遇審議委員會，會中提出「不加薪」與「加薪3%」兩案，本週將送行政院決定。

知情人士指出，每年討論軍公教是否加薪，都要考量經濟成長率、消費者物價、平均每人國民所得、民間企業薪資水準及政府財政狀況等5項因素。

知情人士說，今年則多了3項變數，因應新版財劃法，明年度中央須釋出3753億元給地方政府，普發現金的支出也會影響國家財政；此外，美國對等關稅尚未底定，恐影響全國中小企業的經營成本，也要考量此時軍公教加薪，是否會對中小企業造成更大壓力。

知情人士表示，若軍公教加薪3%，政府總共需支出282億元，其中中央政府負擔166億元、地方政府負擔116億元。

知情人士指出，人事總處將開會結果送至政院後，最終仍要視卓榮泰就國家財政整體分析與評估後拍板定案。

行政院 軍公教 財劃法 卓榮泰 財政收支劃分法

