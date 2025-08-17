太平洋島國論壇9月舉行不邀台灣 外交部：遺憾但尊重

太平洋島國集團決定今年「太平洋島國論壇」排除美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。外交部今天表示遺憾但尊重，並呼籲今年主辦國索羅門群島及未來主辦國依循PIF聯合公報決議，秉持「太平洋之道」的多元與包容精神。

索羅門群島將主辦9月的太平洋島國論壇（PacificIslands Forum，PIF）會議。成員國官員及政治人物上週表示，在北京施壓排除台灣參與後，索羅門群島決定美國和中國等21個捐助國以及台灣代表都不會獲邀與會。

外交部上午回覆中央社提問表示，感謝各國對台灣參與PIF的支持，對本屆主辦國索羅門群島因認為今年年會須更聚焦內部改革議題，決定延遲所有夥伴至2026年再參與PIF會議，雖能理解但也表達遺憾。

外交部呼籲索國及未來主辦年會的PIF會員國政府，皆仍依循1992年PIF聯合公報決議，以及秉持「太平洋之道」（The Pacific Way）的多元與包容精神，維護包括台灣參與PIF會議權益。

外交部指出，台灣基於索國前揭決定是為處理PIF機制改革，以及僅會員國出席年會確有前例，因此在沒有針對任何PIF夥伴有不公平的安排，以及該決定也得到PIF決策機制支持等前提下，願予以尊重。

外交部強調，台灣重申並呼籲未來任何主辦PIF國家，均應尊重PIF會員國與夥伴國家交流的意願，以及PIF對其夥伴機制的改革，仍將依據前述1992年公報決議及「太平洋之道」精神為之。

