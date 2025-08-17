高嘉瑜聽江蕙也開唱…網玩南方四賤客梗：不是被趕下車?
天后江蕙這幾天在小巨蛋開唱，除前總統蔡英文驚喜現身，民進黨前立委高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，除在江蕙開唱前小哼幾句，並貼文「我也要好好學江蕙歌，希望能唱跟江蕙一樣好。」引發網友歪樓留言。
高嘉瑜的貼文及唱高影片，也意外湧入不少網友歪樓留言，有不少網友拿著近日國民黨仿美國動畫「南方四賤客」宣傳片的梗，在高嘉瑜貼文底下留言「妳再這樣我要唱歌囉...」；你不是被趕下車？還有網友留言笑稱「我昨天看影片看到妳被趕下車，還被警車帶走了欸..」，「請問賴主席原諒你了嗎？」
除前總統蔡英文，高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，高嘉瑜在臉書貼文大讚，從舞台設計到歌曲演出，江蕙把台語演唱昇華到顛峰，「只有江蕙能夠超越江蕙」，沒想到台語歌曲可以唱得這麼美、這麼優雅、這麼動人，並稱「我也要好好學江蕙的歌，希望有一天我的台語歌，能唱得跟江蕙一樣好。
想不到高嘉瑜貼文引發網友歪樓留言，「唱歌會被萊爾校長趕下車～～」，引發其他網友也笑臉按讚。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言