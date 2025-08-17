高嘉瑜聽江蕙也開唱…網玩南方四賤客梗：不是被趕下車?

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，除在江蕙開唱前小哼幾句，並貼文「我也要好好學江蕙歌，希望能唱跟江蕙一樣好。」圖／引用自高嘉瑜臉書
天后江蕙這幾天在小巨蛋開唱，除前總統蔡英文驚喜現身，民進黨前立委高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，除在江蕙開唱前小哼幾句，並貼文「我也要好好學江蕙歌，希望能唱跟江蕙一樣好。」引發網友歪樓留言。

高嘉瑜的貼文及唱高影片，也意外湧入不少網友歪樓留言，有不少網友拿著近日國民黨仿美國動畫「南方四賤客」宣傳片的梗，在高嘉瑜貼文底下留言「妳再這樣我要唱歌囉...」；你不是被趕下車？還有網友留言笑稱「我昨天看影片看到妳被趕下車，還被警車帶走了欸..」，「請問賴主席原諒你了嗎？」

除前總統蔡英文，高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，高嘉瑜在臉書貼文大讚，從舞台設計到歌曲演出，江蕙把台語演唱昇華到顛峰，「只有江蕙能夠超越江蕙」，沒想到台語歌曲可以唱得這麼美、這麼優雅、這麼動人，並稱「我也要好好學江蕙的歌，希望有一天我的台語歌，能唱得跟江蕙一樣好。

想不到高嘉瑜貼文引發網友歪樓留言，「唱歌會被萊爾校長趕下車～～」，引發其他網友也笑臉按讚。

執政黨內外失調 黨內建議賴清德做兩件事止跌回升

726大罷免大失敗、颱風重創南台灣，加上美國對台課徵20%+N的疊加關稅，民進黨政府面臨嚴峻的內外部情勢。面對緊接而來的823第二波罷免案，據了解，連綠營內部都不樂觀，憂心大罷免二連敗將更重挫賴政府聲望，黨內人士建議，賴清德總統必須迅速做到兩件事情，才能穩住陣腳、「止跌回升」。

