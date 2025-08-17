【重磅快評】「全台電纜地下化」只是喊爽？

丹那斯颱風、上月底連八天豪雨、楊柳颱風，連著三場巨型天災重傷中南部，受災戶多到讓政府頭皮發麻；卓揆南下勘災時看到停電戶數如此之高，說出評估全台電纜地下化的豪語，這話確實讓受損的停電戶很受用，但不禁擔心卓揆搞不清楚政府財政扛得起嗎？力推全台電纜地下化該擺在施政優先嗎？或者真只是信口開河？

台灣地狹人稠，人口密集聚居在都會區，對架空電纜的忍受度偏低，因而創造了近46個百分點電纜地下化程度，遠比近鄰日本南韓都高得多，這幾十年的電纜地下化投資是個天文數字，卓揆隨性一句全台電纜地下化，財政能否負擔是大問題，更關鍵是有無必要。

都會區的架空電線、電桿確實是鄰避設施，尤其電桿都以電線相連，以電桿埋設深度地下占六分之一，脆弱點都在地表，強風一颳，電桿即整排被電線拽倒或拽斷，看到這場景官員有電纜地下化的連想可以理解，問題是地下電纜建設費用至少是地面電桿的十倍或更多，而且地下電纜的維修費用也高得多，應否短時間全面地下化？有討論空間。

架空電纜確實維護容易得多，升空雲梯肉眼即可確認，同時變電箱等配電設備都附掛在電桿上，一目了然；地下電纜複雜多了，先要找到地表的人孔蓋，因為也是惹人嫌的鄰避設施，因此道路施工時會把人孔蓋降到地表下，再以瀝青等鋪料讓地表平坦，萬一地下電纜故障，光找人孔蓋的位置就是不小工程，找到後開挖，從人孔才能下到地下管線維修。

地下電纜先要克服水往低處流的潮濕及積水問題，電力設施很怕水氣，原先設計良好的地下管線，遇上潮濕耗損率相當高；地下管線另個問題是蟲害，光是白蟻就能把電纜大量損毀，維修的難度非常高，經常損害到相當嚴重才會察覺，想及時搶救都難。

卓揆口出全台電纜地下化確實苦民所苦，但牽涉盤根錯節的問題，恐怕要先搞清楚問題的複雜，否則爽話一句可要付上大代價。

