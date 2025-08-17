快訊

破除爭黨主席流言？盧秀燕同台朱立倫 讚他「媽媽給你按個讚」

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨立委楊瓊瓔（左三）今天舉辦反罷造勢，台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席朱立倫（左四）連袂出席。記者陳敬丰／攝影
國民黨立委楊瓊瓔（左三）今天舉辦反罷造勢，台中市長盧秀燕（左二）與國民黨主席朱立倫（左四）連袂出席。記者陳敬丰／攝影

國民黨主席選舉將至，外界風傳台中市長盧秀燕或將投入黨主席選舉，現任黨主席朱立倫也多次表態「願意交棒」。盧、朱今天共同出席台中藍委楊瓊瓔的反罷造勢，盧秀燕特別強調，朱立倫當黨主席這幾年表現很好，要給他拍手，「媽媽給你按個讚」。

楊瓊瓔今天上午在大雅上野國際宴會廳舉辦823投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚，盧秀燕與朱立倫上午11時許抵達，在民眾黨主席黃國昌宣講結束後，與國民黨其他黨公職一同上台。

盧秀燕表示，她和朱立倫、立法院長韓國瑜與楊瓊瓔都是第四屆立法委員，算是「同學」，彼此感情很好；楊從年輕到現在都為台中奉獻，卻要面臨罷免，就是因為民進黨發動無差別罷免，不管做得好不好，只要是不同黨的立委，能罷都罷，這已經不是「民主進步，應該叫做「民主退步黨」。

盧秀燕說，她被叫做媽媽市長，很感恩市民體諒她女性政治人物的身分，給予許多鼓勵，很多小朋友看到她甚至會省略「市長」的稱謂，直接喊「媽媽」，令她備感親切與感動；媽媽的角色是什麼？就是要鼓勵表現好的孩子。

盧秀燕拉著身旁朱立倫的手臂，強調朱這幾年擔任國民黨主席，2022年拿下多數縣市首長，2024年贏得立法院多數席次，更是在726達成「全壘打」，表現好不好有目共睹，她要給朱拍拍手，「媽媽給你按個讚」。

盧也表示，她上周參加行政院會，有人說她在院會「很兇」，但身為市長，代表的是各地方政府乃至基層民眾，台中的一般性補助款遭刪32億元，不只台中，各地方政府都很辛苦，她既然被稱作「媽媽市長」，就要說媽媽該說的話，這就是為母則強。

朱立倫說，726台灣人民用智慧與決心守護台灣民主，讓這場400年來全世界絕無僅有的「執政黨罷免在野黨」失敗，但賴清德總統與民進黨卻選擇823繼續；823投票不只要守護民主，也要守護經濟，賴清德政府不但關稅談判不好，還把台積電送到美國，前輩是「造山者」，賴卻是「移山者」。

朱立倫會後受訪表示，上周國民黨推出的「南方四賤客」風格宣傳廣告大獲成功，靠的是4名年輕黨工值得創意，相信對反惡罷與公投都有正面幫助；至於國民黨主席選舉一事，朱強調，現在最重要目標是823全黨團結一致，反惡罷、戰獨裁，沒有任何時間與空間討論其他事情。

台中市長盧秀燕（左二）表示，國民黨主席朱立倫（左一）這幾年表現有目共睹，要給他拍拍手，「媽媽給你按個讚」。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（左二）表示，國民黨主席朱立倫（左一）這幾年表現有目共睹，要給他拍拍手，「媽媽給你按個讚」。記者陳敬丰／攝影
台中藍委楊瓊瓔今天上午在大雅上野國際宴會廳舉辦823投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。記者陳敬丰／攝影
台中藍委楊瓊瓔今天上午在大雅上野國際宴會廳舉辦823投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。記者陳敬丰／攝影
朱立倫（中）會後表示，現在最重要的目標是823反惡罷、戰獨裁，沒有任何時間與空間討論其他事情。圖／朱立倫辦公室提供
朱立倫（中）會後表示，現在最重要的目標是823反惡罷、戰獨裁，沒有任何時間與空間討論其他事情。圖／朱立倫辦公室提供

朱立倫 盧秀燕 國民黨 黨主席

