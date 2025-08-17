快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

聽新聞
0:00 / 0:00

南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（中）透露，有賴國民黨立委楊瓊瓔的關鍵一票，才讓國發基金會調查報告走出委員會。記者陳敬丰／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（中）透露，有賴國民黨立委楊瓊瓔的關鍵一票，才讓國發基金會調查報告走出委員會。記者陳敬丰／攝影

823罷免倒數6天，台中立委楊瓊瓔今天舉辦投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。民眾黨主席黃國昌現身，透露國家發展基金調查委員會成立後，民進黨立委在會中不斷背葛，最後一次開會要出調查報告，有賴楊瓊瓔從台中搭高鐵趕到台北，才把報告送出。

黃國昌說，他就任黨主席後首次拜會台中市長盧秀燕，提出「台中的事就是民眾黨的事」，726台中就有3名年輕立委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋遭到惡罷，幸好台中鄉親守住民主與優質立委；本以為賴清德總統與民進黨會謙虛、反省，沒想到823變本加厲，只能用更多選票，才能讓賴與民進黨得到教訓。

黃國昌透露，立法院為了調查民進黨如何把國發基金變成「小金庫」，把納稅人的錢給綠友友，成立了國發基金調查委員會；委員會的組成是9席國民黨立委、9席民進黨立委與1席民眾黨立委，而綠委的策略只有一個，就是不開會不調查，每次開會不是來亂，就是提散會動議。

黃國昌表示，今年中最後一次開會，要送出調查報告，民進黨果然又來亂，說不要開會；當時黃是會議主席，眼見情勢危急，只差一票就要被散會，趕快打給楊瓊瓔，楊本來在台中做選區服務，接到電話二話不說馬上搭高鐵北上，投下關鍵一票，讓調查報告走出委員會。

黃國昌感嘆，國發基金調查委員會的結構其實就是立法院的結構，這也是為何民進黨為何發動大罷免；綠營要奪回多數，讓在野黨無法追查弊案，才能繼續拿納稅人的錢胡搞瞎搞。台灣人7月26日用選票守住民主，對抗被日本讀賣新聞批評「搞獨裁、搞威權」的賴清德總統，823要用更多選票顧好民主。

黃國昌也強調，823還有民眾黨提案的核三延役公投投票，拜託鄉親公投投同意、罷免不同意，一張顧電力，一張顧立委，讓民進黨學會謙卑，明白台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣。

黃國昌（中）表示，國發基金調查委員會的結構其實就是立法院的結構，綠營要奪回多數，讓在野黨無法追查弊案。記者陳敬丰／攝影
黃國昌（中）表示，國發基金調查委員會的結構其實就是立法院的結構，綠營要奪回多數，讓在野黨無法追查弊案。記者陳敬丰／攝影

民進黨 黃國昌 民眾黨 楊瓊瓔

延伸閱讀

蔣萬安南下挺楊瓊瓔 提問關稅談判條件「有沒有答應其他投資？」

批賴政府固步自封 黃國昌警示：勿用反核神主牌阻礙科技發展

王定宇質疑黃國昌深埋核廢料說 學者嗆：先去看看書好不好

黃國昌表態參選…現任新北市長回應了！侯友宜：少說多做

相關新聞

破除爭黨主席流言？盧秀燕同台朱立倫 讚他「媽媽給你按個讚」

國民黨主席選舉將至，外界風傳台中市長盧秀燕或將投入黨主席選舉，現任黨主席朱立倫也多次表態「願意交棒」。盧、朱今天共同出席...

南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

823罷免倒數6天，台中立委楊瓊瓔今天舉辦投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。民眾黨主席黃國昌現身，透露國家發展基金調...

太平洋島國論壇9月舉行不邀台灣 外交部：遺憾但尊重

太平洋島國集團決定今年「太平洋島國論壇」排除美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。外交部今天表示遺憾但尊重...

【重磅快評】「全台電纜地下化」只是喊爽？

丹那斯颱風、上月底連八天豪雨、楊柳颱風，連著三場巨型天災重傷中南部，受災戶多到讓政府頭皮發麻；卓揆南下勘災時看到停電戶數...

高嘉瑜聽江蕙也開唱…網玩南方四賤客梗：不是被趕下車?

天后江蕙這幾天在小巨蛋開唱，除前總統蔡英文驚喜現身，民進黨前立委高嘉瑜也在臉書貼出15日看江蕙演唱會的照片，除在江蕙開唱...

執政黨內外失調 黨內建議賴清德做兩件事止跌回升

726大罷免大失敗、颱風重創南台灣，加上美國對台課徵20%+N的疊加關稅，民進黨政府面臨嚴峻的內外部情勢。面對緊接而來的823第二波罷免案，據了解，連綠營內部都不樂觀，憂心大罷免二連敗將更重挫賴政府聲望，黨內人士建議，賴清德總統必須迅速做到兩件事情，才能穩住陣腳、「止跌回升」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。