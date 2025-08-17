南下挺楊瓊瓔 黃國昌透露：靠她關鍵一票讓「國發基金調查報告」送出

823罷免倒數6天，台中立委楊瓊瓔今天舉辦投票前最後一次反罷造勢，藍白大咖齊聚。民眾黨主席黃國昌現身，透露國家發展基金調查委員會成立後，民進黨立委在會中不斷背葛，最後一次開會要出調查報告，有賴楊瓊瓔從台中搭高鐵趕到台北，才把報告送出。

黃國昌說，他就任黨主席後首次拜會台中市長盧秀燕，提出「台中的事就是民眾黨的事」，726台中就有3名年輕立委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋遭到惡罷，幸好台中鄉親守住民主與優質立委；本以為賴清德總統與民進黨會謙虛、反省，沒想到823變本加厲，只能用更多選票，才能讓賴與民進黨得到教訓。

黃國昌透露，立法院為了調查民進黨如何把國發基金變成「小金庫」，把納稅人的錢給綠友友，成立了國發基金調查委員會；委員會的組成是9席國民黨立委、9席民進黨立委與1席民眾黨立委，而綠委的策略只有一個，就是不開會不調查，每次開會不是來亂，就是提散會動議。

黃國昌表示，今年中最後一次開會，要送出調查報告，民進黨果然又來亂，說不要開會；當時黃是會議主席，眼見情勢危急，只差一票就要被散會，趕快打給楊瓊瓔，楊本來在台中做選區服務，接到電話二話不說馬上搭高鐵北上，投下關鍵一票，讓調查報告走出委員會。

黃國昌感嘆，國發基金調查委員會的結構其實就是立法院的結構，這也是為何民進黨為何發動大罷免；綠營要奪回多數，讓在野黨無法追查弊案，才能繼續拿納稅人的錢胡搞瞎搞。台灣人7月26日用選票守住民主，對抗被日本讀賣新聞批評「搞獨裁、搞威權」的賴清德總統，823要用更多選票顧好民主。

黃國昌也強調，823還有民眾黨提案的核三延役公投投票，拜託鄉親公投投同意、罷免不同意，一張顧電力，一張顧立委，讓民進黨學會謙卑，明白台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣。 黃國昌（中）表示，國發基金調查委員會的結構其實就是立法院的結構，綠營要奪回多數，讓在野黨無法追查弊案。記者陳敬丰／攝影

