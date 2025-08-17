羅智強：「媽媽市長」為台中而強 綠應向盧秀燕學責任感
台中市長盧秀燕於行政院會槓上院長卓榮泰，國民黨立委羅智強認為，這是「媽媽市長，為台中而強」，畢竟市民權益遭受侵害，盧秀燕能不生氣嗎？但這樣天經地義的事卻被扭曲，且卓榮泰還回嗆「創造聲量」，這是民進黨一貫貼標籤手法，整個民進黨應跟盧秀燕學習「責任感」。
行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。該話題在近日新聞及社群都引發討論。
「媽媽市長，為台中而強」羅智強指出，盧秀燕在行政院替台中市民發聲、爭取權益，爭取被中央片面中止的計畫型補助。過程竟被彭啟明扭曲成「像媽媽罵兒子」，還說她「很兇、很悍」，顯然想把卓榮泰塑造成很委屈的樣子，順便醜化盧秀燕。
羅智強批評，該委屈的不是卓榮泰，而是所有台中市民。當台中人的權益受到侵害，「媽媽市長」盧秀燕能不生氣嗎？盧秀燕就是「為台中而強」，替市民爭取權益天經地義，盧秀燕不替市民發聲，那誰來發聲？
羅智強抨擊，卓榮泰更是可惡，當盧秀燕積極捍衛台中人權益的同時，卓榮泰解決不了問題就回嗆「會議不是拿來創造聲量」，使出民進黨一貫的貼標籤手段。難道在卓榮泰眼中，任何人跟他提出陳情都是在創造聲量嗎？卓榮泰簡直眼睛長在頭頂上。
羅智強認為，盧秀燕不只是為母則強，更是為台中而強，整個民進黨政府應該要和盧秀燕好好學習一下什麼是責任感，盧秀燕為了不讓台中人受委屈而用行動勇敢發聲，反觀賴清德勘災時竟要人民自己爬屋頂，從這就看得出來差別在哪了。
羅智強表示，「新國會智庫」民調中，盧秀燕的滿意度高達65%，而媒體「TVBS」民調，賴清德總統滿意度只有28%。民心向背，何其清楚，卓榮泰、彭啟明還看不清楚嗎？
