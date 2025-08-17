呂秀蓮建議賴總統辭主席組聯合內閣 民眾黨：忠言很逆耳

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。本報資料照片
針對賴清德總統支持度連日下滑，前副總統呂秀蓮建議請辭民進黨主席、考慮跨黨派組閣延攬全國人才。民眾黨秘書長周榆修今天表示，聯合內閣不是現在應該思考的事情，而是賴總統有沒有把話聽進去，「大半都是民進黨老前輩的忠言，對於賴總統來說也許很逆耳。」

呂秀蓮先前主持「第五屆東亞和平論壇」，談及賴總統任期還有三年多的時間，她認為民意檢驗施政是民主的基本，自己過去也建議前總統陳水扁當一位全民總統，「若要治理好國家就應有所取捨」，賴總統必須多聽取民意、延攬更多全國人才，甚至應該考慮跨黨派重新組閣。

民眾黨上午舉行「百人連署挺核三，穩定台灣乾淨未來」記者會，針對呂秀蓮的說法，周榆修受訪時反問，「賴總統聽得進去嗎」，聯合內閣不是現在應該思考的事情，而是賴總統是否有把別人的話聽進去，「過半都是民進黨老前輩發出的忠言，但是對於總統來講也許很逆耳。」

和碩集團董事長童子賢則說，他沒有能力想那麼遠，呂秀蓮是民主運動的前輩，聯合內閣是憲法層次高度，「我沒有把握研究，所以不便評論。」

呂秀蓮 民進黨 黨主席 賴清德

