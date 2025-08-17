新聞眼／在野6成支持度 藍白不能辜負浪費

民眾黨兩年條款爭議方落幕，民眾黨主席黃國昌隨即高調宣布挑戰二○二六新北市長選戰。這次的表態，不只是單純的選舉宣告，更是後柯文哲時代的政治卡位。這樣的節奏，無疑是對外釋放訊號：民眾黨不能只活在柯文哲餘暉裡，必須有新的戰將並確保「參賽」資格，否則政黨的存在價值將難以維繫。

黃國昌一句「要成為最好的選項」，卻喊出「成功不必在我，但成功一定有我」的姿態，同時也為藍白合作預留彈性空間。

然而，真正的挑戰並不只在個人。民眾黨若將未來寄託於黃國昌的「一定有位子」，卻拿不出能說服社會的治理藍圖，那麼「成功」終究只是個人聲量的延伸，而非政黨的集體成就。後柯時代，民眾黨若要立足，必須建立長遠且制度化的路徑，否則不論誰站上舞台，都難以撐起第三勢力的存在理由。

更重要的是，藍白雙方都不能忽視當前政治結構，以及民主政治下台灣多數民意的期待。在野支持度總和逼近六成，卻讓民進黨憑藉不到四成的支持度繼續穩坐執政，這種結構性失衡正是台灣政治的現實隱憂。若在野各自為戰，白白浪費過半選民的力量，最終只會讓民進黨繼續一黨獨大。

民眾黨必須記取二○二四總統大選藍白合失敗的教訓。當時因互信不足、算計過多，錯失改變政局的最佳契機。若同樣的分裂再度上演，無論黃國昌是否參戰，整個在野陣營都可能重蹈覆轍，反成為民進黨長期執政的助力，辜負了六成選民的期待。

商品推薦