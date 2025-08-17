學者看藍白合：選戰才是深水區 國民黨要表達「誠意」、「禮遇」

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，但國民黨主席選舉撲朔迷離，尚未到藍白整合的適當時機。

東吳大學兼任助理教授張元祥說，黃國昌參選新北市長有三個不可能。第一，黃國昌若以主帥親征新北市，如何統攬地方選舉民眾黨各縣市繁雜的選務工作與助選；第二，黃國昌政治風格與能力，更適合監督角色或國政範疇，市政工作柴米油鹽未必是他的擅場；第三，黃國昌非常聰明，若藍白不能整合，最後就是去年總統大選的結果。

張元祥表示，黃國昌的喊話有其政治目的。其一，明年二月黃國昌卸任立委，除了黨主席外，如果保持在新北市長候選人的「競爭力」，有助於黃國昌政治能量持續保溫；其二，藍白在立院議題合作已經越趨成熟，大罷免與核三延役公投也開始建立政黨合作的默契，但選舉合作才真正進入深水區，「參選新北市長」正是黃國昌與國民黨談判的重要籌碼。

張元祥認為，國民黨當然聽懂黃國昌的弦外之音，但是選舉合作需要兩黨主席定調，還要回頭取得黨內諒解，這也是去年大選藍白合最後破局的關鍵。

張元祥表示，「藍白合天下無敵」，藍白能否通過政黨合作「深水區」考驗，國民黨需要的恐怕不僅是「誠意」的表達，更必須要有實際「禮遇」作為。

商品推薦