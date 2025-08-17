聽新聞
0:00 / 0:00

學者看藍白合：選戰才是深水區 國民黨要表達「誠意」、「禮遇」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌日前一起在高雄出席核三公投宣講。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌日前一起在高雄出席核三公投宣講。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，但國民黨主席選舉撲朔迷離，尚未到藍白整合的適當時機。

東吳大學兼任助理教授張元祥說，黃國昌參選新北市長有三個不可能。第一，黃國昌若以主帥親征新北市，如何統攬地方選舉民眾黨各縣市繁雜的選務工作與助選；第二，黃國昌政治風格與能力，更適合監督角色或國政範疇，市政工作柴米油鹽未必是他的擅場；第三，黃國昌非常聰明，若藍白不能整合，最後就是去年總統大選的結果。

張元祥表示，黃國昌的喊話有其政治目的。其一，明年二月黃國昌卸任立委，除了黨主席外，如果保持在新北市長候選人的「競爭力」，有助於黃國昌政治能量持續保溫；其二，藍白在立院議題合作已經越趨成熟，大罷免核三延役公投也開始建立政黨合作的默契，但選舉合作才真正進入深水區，「參選新北市長」正是黃國昌與國民黨談判的重要籌碼

張元祥認為，國民黨當然聽懂黃國昌的弦外之音，但是選舉合作需要兩黨主席定調，還要回頭取得黨內諒解，這也是去年大選藍白合最後破局的關鍵。

張元祥表示，「藍白合天下無敵」，藍白能否通過政黨合作「深水區」考驗，國民黨需要的恐怕不僅是「誠意」的表達，更必須要有實際「禮遇」作為。

籌碼 大選 核三 公投 藍白合 國民黨 民眾黨 黃國昌 大罷免 深水區

延伸閱讀

黃國昌表態參選…現任新北市長回應了！侯友宜：少說多做

影／藍白中部合體 黃國昌：賴清德想的都是在鬥爭在野黨

黃國昌拚新北「以戰促談」 2026藍營「如何讓」內部有雜音

黃國昌參選新北市長 學者：有三個不可能

相關新聞

新聞眼／在野6成支持度 藍白不能辜負浪費

民眾黨兩年條款爭議方落幕，民眾黨主席黃國昌隨即高調宣布挑戰二○二六新北市長選戰。這次的表態，不只是單純的選舉宣告，更是後柯文哲時代的政治卡位。這樣的節奏，無疑是對外釋放訊號：民眾黨不能只活在柯文哲餘暉裡，必須有新的戰將並確保「參賽」資格，否則政黨的存在價值將難以維繫。

學者看藍白合：選戰才是深水區 國民黨要表達「誠意」、「禮遇」

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，但國民黨主席選舉撲朔迷離，尚未到藍白整合的適當時機。

國民黨人士：藍白合仍重重關卡 對黃國昌戰新北實力保留

七二六大罷免，藍營守住席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。但藍營內部對其實力仍有保留，認為所謂的藍白合終究是「藍讓白」，藍白合作仍有重重關卡。不過，進行中的核三公投宣講、反罷免，卻又讓藍白更無法忽視「六成」希望在野「合」的民意。

藍白合來勢猛…民進黨內憂心：再不調整戰略 2026恐大敗

八二三第二波罷免投票在即，但民進黨內多認為大局已定，將眼光放在明年地方選舉。民進黨人士指出，大罷免後民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊。面對二○二六地方大選，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗很可能發生。

盧秀燕槓卓榮泰 侯友宜：謝謝燕子為地方發聲

行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像...

籲賴清德辭民進黨主席 呂秀蓮：總統應考慮跨黨派組閣

七二六大罷免民進黨慘敗，近期多項民調顯示賴總統支持度已跌到新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。