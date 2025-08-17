聽新聞
國民黨人士：藍白合仍重重關卡 對黃國昌戰新北實力保留

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰／台北報導
民眾黨主席黃國昌（左二）昨到新竹縣站台號召藍白合，呼籲選民八二三投不同意罷免票，守護國民黨立委林思銘（右二），也用公投選票守住台灣科技發展的未來。 記者黃羿馨／攝影
民眾黨主席黃國昌（左二）昨到新竹縣站台號召藍白合，呼籲選民八二三投不同意罷免票，守護國民黨立委林思銘（右二），也用公投選票守住台灣科技發展的未來。 記者黃羿馨／攝影

七二六大罷免，藍營守住席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。但藍營內部對其實力仍有保留，認為所謂的藍白合終究是「藍讓白」，藍白合作仍有重重關卡。不過，進行中的核三公投宣講、反罷免，卻又讓藍白更無法忽視「六成」希望在野「合」的民意。

新北一名白營人士指出，新北是黃國昌的故鄉，可成為藍白合的前線基地，進而在二○二八總統大選中徹底合作；若陷入分裂，將恐重演民進黨以少數民意執政的局面，「國民黨應有與黃國昌競爭的信心，而非退縮。」

對於黃國昌表態選新北，民眾黨內人士坦言，不擔心藍白合會破裂，主因是從大罷免結果來看，國民黨在全國議題若單打獨鬥，仍不是民進黨對手，需靠具有年輕選票與中間選民的力量才能過關。就國會方面，藍白勢必要聯手通過法案或中央的人事案。

該名人士指出，民眾黨在新北、宜蘭、嘉義必定提名「母雞」參選到底，主要就是要拉抬投票率與選區聲量。從二○二二年結果來看，有三腳督的投票率，包括台北、新竹，必定衝破六成，都有兩名以上的議員當選，也能有空戰的話題性與地方的討論度。對民眾黨而言，「參選到底幾乎是穩賺議員席次，又不賠上藍白未來關係的好棋。」

不過，藍營內部對黃國昌的實力仍有保留。一名藍營人士說，只要三腳督選新北市長，「這一席一定掉，黃肯定也知道」，黃應是「以戰促談」。

該人士說，目前有兩大問題，第一個是黨中央今非昔比，藍白黨中央自己談好，地方願意接受？其次是藍營能贏的、有機會贏的，可能讓嗎？藍白到了選舉是競爭大於合作的「競合關係」，「國會合作不等於選舉讓步。」

一位新竹地方人士表示，若真要讓民眾黨擺脫「柯黨」形象，黃國昌至少必須奪下一個直轄市，但新北市的資源規模與新竹市天差地遠，要複製當年的高虹安模式絕非易事。

新竹 反罷 公投 核三 藍白合 黃國昌 民眾黨 大罷免 國民黨 高虹安

延伸閱讀

黃國昌表態參選…現任新北市長回應了！侯友宜：少說多做

影／藍白中部合體 黃國昌：賴清德想的都是在鬥爭在野黨

黃國昌拚新北「以戰促談」 2026藍營「如何讓」內部有雜音

黃國昌參選新北市長 學者：有三個不可能

相關新聞

新聞眼／在野6成支持度 藍白不能辜負浪費

民眾黨兩年條款爭議方落幕，民眾黨主席黃國昌隨即高調宣布挑戰二○二六新北市長選戰。這次的表態，不只是單純的選舉宣告，更是後柯文哲時代的政治卡位。這樣的節奏，無疑是對外釋放訊號：民眾黨不能只活在柯文哲餘暉裡，必須有新的戰將並確保「參賽」資格，否則政黨的存在價值將難以維繫。

學者看藍白合：選戰才是深水區 國民黨要表達「誠意」、「禮遇」

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，但國民黨主席選舉撲朔迷離，尚未到藍白整合的適當時機。

藍白合來勢猛…民進黨內憂心：再不調整戰略 2026恐大敗

八二三第二波罷免投票在即，但民進黨內多認為大局已定，將眼光放在明年地方選舉。民進黨人士指出，大罷免後民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊。面對二○二六地方大選，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗很可能發生。

盧秀燕槓卓榮泰 侯友宜：謝謝燕子為地方發聲

行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像...

籲賴清德辭民進黨主席 呂秀蓮：總統應考慮跨黨派組閣

七二六大罷免民進黨慘敗，近期多項民調顯示賴總統支持度已跌到新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全...

