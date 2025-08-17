國民黨人士：藍白合仍重重關卡 對黃國昌戰新北實力保留

七二六大罷免，藍營守住席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。但藍營內部對其實力仍有保留，認為所謂的藍白合終究是「藍讓白」，藍白合作仍有重重關卡。不過，進行中的核三公投宣講、反罷免，卻又讓藍白更無法忽視「六成」希望在野「合」的民意。

新北一名白營人士指出，新北是黃國昌的故鄉，可成為藍白合的前線基地，進而在二○二八總統大選中徹底合作；若陷入分裂，將恐重演民進黨以少數民意執政的局面，「國民黨應有與黃國昌競爭的信心，而非退縮。」

對於黃國昌表態選新北，民眾黨內人士坦言，不擔心藍白合會破裂，主因是從大罷免結果來看，國民黨在全國議題若單打獨鬥，仍不是民進黨對手，需靠具有年輕選票與中間選民的力量才能過關。就國會方面，藍白勢必要聯手通過法案或中央的人事案。

該名人士指出，民眾黨在新北、宜蘭、嘉義必定提名「母雞」參選到底，主要就是要拉抬投票率與選區聲量。從二○二二年結果來看，有三腳督的投票率，包括台北、新竹，必定衝破六成，都有兩名以上的議員當選，也能有空戰的話題性與地方的討論度。對民眾黨而言，「參選到底幾乎是穩賺議員席次，又不賠上藍白未來關係的好棋。」

不過，藍營內部對黃國昌的實力仍有保留。一名藍營人士說，只要三腳督選新北市長，「這一席一定掉，黃肯定也知道」，黃應是「以戰促談」。

該人士說，目前有兩大問題，第一個是黨中央今非昔比，藍白黨中央自己談好，地方願意接受？其次是藍營能贏的、有機會贏的，可能讓嗎？藍白到了選舉是競爭大於合作的「競合關係」，「國會合作不等於選舉讓步。」

一位新竹地方人士表示，若真要讓民眾黨擺脫「柯黨」形象，黃國昌至少必須奪下一個直轄市，但新北市的資源規模與新竹市天差地遠，要複製當年的高虹安模式絕非易事。

商品推薦