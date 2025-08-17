聽新聞
藍白合來勢猛…民進黨內憂心：再不調整戰略 2026恐大敗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
近期多項民調顯示，賴清德總統支持度降至上任以來新低。 圖／聯合報系資料照片
近期多項民調顯示，賴清德總統支持度降至上任以來新低。 圖／聯合報系資料照片

八二三第二波罷免投票在即，但民進黨內多認為大局已定，將眼光放在明年地方選舉。民進黨人士指出，大罷免後民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊。面對二○二六地方大選，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗很可能發生。

國民黨、民眾黨兩陣營曾在二○二四年總統大選嘗試合作，各方民調皆顯示，若藍白合相當有機會勝出，但最終合作未果，讓民進黨賴清德以「雙少數」政府執政。民進黨人士表示，綠營內分析，經過二○二四年未整合苦果，加上七二六大罷免嘗到合作甜頭，放眼二○二六年選戰，要分化藍白恐怕有相當難度。

一位民進黨立委表示，賴政府執政以來對在野黨態度，主要做兩件事，第一是裂解藍白，將在野聯手毀憲亂政訴諸民意，第二是在告訴民眾，有別於在野黨，執政黨推出什麼福國利民施政、法案；但更著重在第一項是顯而易見的，如今大罷免失敗，是時候調整大戰略了。

民進黨立委指出，藍營用法案推動拉攏人心，一步步從原住民、農民、軍公教、警察，等各職業別收攏人心，普發一萬元現金則是這一年多來藍營推動政策利多的大集結、大爆發；類似這些議題，執政黨以後該跟進就跟進，至少不是反對到底，二○二六年地方選舉才有活路。

綠委說，面對二○二六選戰，執政黨必須好好掌握選民心理，「政策利多是否真的讓人民確實有感」，這是二○二六很重要的命題。既然認清了藍白合已非民進黨能裂解，只能做好操之在己項目，哪怕中央執政恐面對財政紀律等壓力，還是只能戴著鋼盔往前衝。

新聞眼／在野6成支持度 藍白不能辜負浪費

民眾黨兩年條款爭議方落幕，民眾黨主席黃國昌隨即高調宣布挑戰二○二六新北市長選戰。這次的表態，不只是單純的選舉宣告，更是後柯文哲時代的政治卡位。這樣的節奏，無疑是對外釋放訊號：民眾黨不能只活在柯文哲餘暉裡，必須有新的戰將並確保「參賽」資格，否則政黨的存在價值將難以維繫。

學者看藍白合：選戰才是深水區 國民黨要表達「誠意」、「禮遇」

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，牽動明年地方選舉藍白合議題。學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，但國民黨主席選舉撲朔迷離，尚未到藍白整合的適當時機。

國民黨人士：藍白合仍重重關卡 對黃國昌戰新北實力保留

七二六大罷免，藍營守住席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。但藍營內部對其實力仍有保留，認為所謂的藍白合終究是「藍讓白」，藍白合作仍有重重關卡。不過，進行中的核三公投宣講、反罷免，卻又讓藍白更無法忽視「六成」希望在野「合」的民意。

盧秀燕槓卓榮泰 侯友宜：謝謝燕子為地方發聲

行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像...

籲賴清德辭民進黨主席 呂秀蓮：總統應考慮跨黨派組閣

七二六大罷免民進黨慘敗，近期多項民調顯示賴總統支持度已跌到新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全...

