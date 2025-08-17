藍白合來勢猛…民進黨內憂心：再不調整戰略 2026恐大敗

八二三第二波罷免投票在即，但民進黨內多認為大局已定，將眼光放在明年地方選舉。民進黨人士指出，大罷免後民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊。面對二○二六地方大選，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗很可能發生。

國民黨、民眾黨兩陣營曾在二○二四年總統大選嘗試合作，各方民調皆顯示，若藍白合相當有機會勝出，但最終合作未果，讓民進黨賴清德以「雙少數」政府執政。民進黨人士表示，綠營內分析，經過二○二四年未整合苦果，加上七二六大罷免嘗到合作甜頭，放眼二○二六年選戰，要分化藍白恐怕有相當難度。

一位民進黨立委表示，賴政府執政以來對在野黨態度，主要做兩件事，第一是裂解藍白，將在野聯手毀憲亂政訴諸民意，第二是在告訴民眾，有別於在野黨，執政黨推出什麼福國利民施政、法案；但更著重在第一項是顯而易見的，如今大罷免失敗，是時候調整大戰略了。

民進黨立委指出，藍營用法案推動拉攏人心，一步步從原住民、農民、軍公教、警察，等各職業別收攏人心，普發一萬元現金則是這一年多來藍營推動政策利多的大集結、大爆發；類似這些議題，執政黨以後該跟進就跟進，至少不是反對到底，二○二六年地方選舉才有活路。

該綠委說，面對二○二六選戰，執政黨必須好好掌握選民心理，「政策利多是否真的讓人民確實有感」，這是二○二六很重要的命題。既然認清了藍白合已非民進黨能裂解，只能做好操之在己項目，哪怕中央執政恐面對財政紀律等壓力，還是只能戴著鋼盔往前衝。

