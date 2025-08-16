觀察站／朝野想和解 賴須先遞橄欖枝
前副總統呂秀蓮建議賴清德總統應跨黨派重新組閣，然而，聯合政府需善意堆疊，但賴政府執政以來，朝野殺紅眼，敵意宛如堅不可摧的高牆。要化解當前僵局，較可行方式是賴總統親遞橄欖枝，在內閣改組前邀在野領袖會談，從國政到內閣人事，「真心」聽取在野建言，才能跨出朝野和解第一步。
面對雙少數執政，賴清德去年當選後曾表示，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治；未來用人不分黨派、用人唯才。只不過，去年的立法院長選舉，綠營鷹派強力排除綠白合作可能、內閣人事清一色「綠友友」、民進黨不斷對國會多數通過法案覆議、釋憲，乃至全力支持罷免，朝野關係稱之「死局」也不為過。
七二六大罷免失敗，賴政府滿意度重挫，但即使如此，八二三罷免民進黨仍要「戰到底」。高度對立的政治氛圍下，呂秀蓮或部分綠營人士建議籌組聯合政府，甚至「左右共治」，除了賴清德與民進黨意願，藍白恐怕也不願「接球」。
過去前總統陳水扁執政時，面對朝小野大政局，邀國民黨籍的唐飛組閣，但唐飛當時未獲得國民黨「授權」，唐飛擔任閣揆後，藍營也未手下留情，最終唐飛因核四續建議題與陳水扁意見相左，任職四個月便黯然下台。過去廿多年，藍綠輪流執政，朝野鴻溝卻日漸加劇，要在台灣高度對立的政治文化下，共組執政團隊更是困難。
比起不易達成的跨黨派組閣，賴總統當前的首要之務，是摒棄對抗路線，包括尊重國會多數，不再逢藍白必反，另外接下來可能的內閣改組前，應主動邀在野黨領袖對話。唯有賴總統主動釋出善意，才有機會化解朝野干戈，真正團結國人。
