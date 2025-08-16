與綠和解？藍不樂觀 白促放柯文哲

前副總統呂秀蓮喊話賴清德總統辭去民進黨主席，並籌組跨黨派內閣。在野認為實務上恐難實現，關鍵在朝野缺乏互信。

國民黨立委牛煦庭說，建立「多數黨組閣」的憲政慣例，確實是可以解決憲政僵局最好的方式。但實務上很難一步到位，尤其是當政壇前輩紛紛出言提醒，但賴總統卻並沒有意識到民意已不站在他那邊。

牛煦庭表示，現在賴政府依然負隅頑抗，朝野的衝突格局無法降溫，連降低衝突都做不到，就難有穩定溝通，遑論建立互信，來討論多數黨組閣。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，賴清德至少應先把二件事做好，建立朝野合作的基礎，否則侈言跨黨派，都是空話，根本不可能成真。首先是先把民眾黨前主席柯文哲放出來，柯文哲身為在野領袖之一，在沒有犯罪證據金流下竟被羈押了一年；其次是扭正錯誤的政策，像能源政策，朝野才有可能進一步談合作，「不然，怎麼可能有組聯合內閣的任何基礎。」

針對呂秀蓮的建議，東吳大學政治系副教授左宜恩表示，從賴總統上任至今，包括大罷免以及「團結十講」等行為觀察，賴總統是意志極為堅強、很難妥協的人，在其個性影響下，除非賴總統遇到來自黨內極大的壓力，否則應該不會輕易同意跨黨派組閣。即使被迫採用非民進黨人士，應會以立場較親近民進黨的無黨籍或其他人士為主。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，面對大罷免的挫敗，賴總統除思考局部或全面更換內閣，應重新思考組成聯合內閣的可能性，讓雙少數的政治局面得以運作。

