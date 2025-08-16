聽新聞
藍白入閣？綠委：沒崩解到這地步

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

前副總統呂秀蓮建議，賴清德總統可考慮跨黨派組閣、辭去黨主席。民進黨立委多不願具名表態，因為「當今聖上」不喜歡聽黨內指點人事，但綜合綠委們意見，多認為黨內目前無賴辭黨魁氛圍；在國會調整對抗到底路線是較可行的藥方，找藍白入閣這帖藥效太強、副作用也太大，目前執政狀況尚未崩解到要和在野黨分享核心行政權力地步。

一位新系民進黨立委表示，跨黨派組閣當然是化解目前憲政僵局的方法，但若經濟、內政、交通、法務部等首長交一個出去，就形同賴政府向在野豎白旗了，核心利益被分享出去，綠營自己人也會反彈；這是執政狀況糟糕到不行才會考慮的方法，目前賴政府民調再差，也還有約三成滿意度，不至於需要激進到全面妥協。

該綠委說，相較之下，在國會不要採取全面對抗，則是較可行作法，藍營對原住民、農民、軍公教、警察，等各職業別收攏人心，又祭出普發現金一萬元，未來類似法案綠營大可不要反對到底，一起來爭取話語權，這是馬上就能辦的可行作法。

有非賴系綠委表示，當前確實未有找藍白核心人物一同組閣氛圍，但跨黨派組閣確實仍可局部進行，賴總統在上任之初，也曾提出「民主大聯盟」想法，如今可繼續深化。

非賴系綠委舉例，例如教育部次長葉丙成顯然已成政治團隊包袱，若找時代力量黨主席王婉諭接替，不失為一個選項，除了符合「民主大聯盟」基調，也展現執政黨更願意向在野對話的路線調整。

