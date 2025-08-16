籲賴清德辭民進黨主席 呂秀蓮：總統應考慮跨黨派組閣

七二六大罷免民進黨慘敗，近期多項民調顯示賴總統支持度已跌到新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調；呂秀蓮昨天進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國人才。

呂秀蓮昨天主持「第五屆東亞和平論壇」，她在會前表示，有一句諺語說「民意如流水」，水可載舟、亦可覆舟，由民意檢驗施政是民主的基本，施政若能符合民意自然民調就高，偶爾施政不力民調低，是很好的警惕。

她認為，賴總統還有三年多任期，應該記取這個教訓，多聽取民意、多包容、延攬更多全國的人才，甚至應該考慮跨黨派重新組閣。

呂秀蓮強調，治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治理國家應該用包容的心胸，全面為國舉才，如果這樣就一定能符合民意。畢竟國家不是你家，而是大家的國家。她舉例，二○○○年她和前總統陳水扁上任時，就用開放的心胸延攬唐飛擔任閣揆，也邀請各黨派擔任部會首長。

對於賴總統應辭去黨主席，呂秀蓮指出，她在擔任副總統時就建議陳水扁應該當一位全民總統，「若要治理好國家就應有所取捨」，她強調，對蔡英文前總統也曾這樣建議，所以並非只針對賴總統，相信他能聽取這個建議。

呂秀蓮並主張，立法院應該修改政黨法，明定總統不得兼任任何政黨主席，一體適用。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴清德總統可以大方提出「有條件的藍白組閣」，建立類似法國第五共和的左右共治，總統與總理分屬不同政黨，法國歷史上共有三次左右共治經驗，雖然過程中需經歷磨合期，但證明是一個可行的民主憲政運作，而且一次比一次好。

游盈隆指出，七二六大罷免大槓龜後，驚魂甫定的府院黨團，已經悄悄地調整原本高亢的政治腔調與作為，大罷免大失敗帶來的嚴重政治衝擊已浮現，包括國內的和國際的，賴總統及其執政團隊就算七二六第一時間沒意識到，經過這半個多月來應該也已心知肚明。再不嚴肅且適當地回應，會有更嚴重的政治後果。

商品推薦