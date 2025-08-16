聽新聞
0:00 / 0:00
盧秀燕槓卓榮泰 侯友宜：謝謝燕子為地方發聲
行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。盧秀燕昨到南投反罷免車掃，強調為母則強、是為地方發聲，「如果我不講，誰來講？」
新北市長侯友宜說，感謝盧秀燕在行政院會時，替所有地方政府發聲，爭預算不是爭不爭的問題，而是為民發聲，讓國家的財政依照法理編列。
南投立委游顥面臨罷免案，盧秀燕昨早到南投陪同游顥車隊掃街拜票。盧秀燕以「媽媽護子」的姿態為游顥打氣，並強調「為母則強」，就像母親心疼孩子一樣，她在行政院會中，必須為地方建設與民眾需求發聲，雖然行政院長卓榮泰未必樂意聽，但「如果我不講，誰來講？」
桃園市副市長蘇俊賓日前也參與行政院院會，位置就坐在盧秀燕旁邊，他也還原自己的近距離觀察。他說，台中市長盧秀燕表現得比較急切，希望爭取較多發言機會，但是他實在無法聯想到這有「媽媽罵兒子」的感覺，「在現場，我只看到急切的媽媽，沒有看到被罵的兒子。」
蘇俊賓說：「在我來看，當天盧市長的發言內容和訴求並沒有罵人的感覺。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言