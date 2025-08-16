聽新聞
盧秀燕槓卓榮泰 侯友宜：謝謝燕子為地方發聲

聯合報／ 記者江良誠張裕珍／連線報導

行政院院會日前討論通過總預算追加預算案，台中市長盧秀燕為財劃法、計畫型補助款槓上行政院長卓榮泰，被環境部長彭啓明形容「像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。盧秀燕昨到南投反罷免車掃，強調為母則強、是為地方發聲，「如果我不講，誰來講？」

新北市長侯友宜說，感謝盧秀燕在行政院會時，替所有地方政府發聲，爭預算不是爭不爭的問題，而是為民發聲，讓國家的財政依照法理編列。

南投立委游顥面臨罷免案，盧秀燕昨早到南投陪同游顥車隊掃街拜票。盧秀燕以「媽媽護子」的姿態為游顥打氣，並強調「為母則強」，就像母親心疼孩子一樣，她在行政院會中，必須為地方建設與民眾需求發聲，雖然行政院長卓榮泰未必樂意聽，但「如果我不講，誰來講？」

桃園市副市長蘇俊賓日前也參與行政院院會，位置就坐在盧秀燕旁邊，他也還原自己的近距離觀察。他說，台中市長盧秀燕表現得比較急切，希望爭取較多發言機會，但是他實在無法聯想到這有「媽媽罵兒子」的感覺，「在現場，我只看到急切的媽媽，沒有看到被罵的兒子。」

蘇俊賓說：「在我來看，當天盧市長的發言內容和訴求並沒有罵人的感覺。」

