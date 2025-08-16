羅馬尼亞跨黨派議員團訪台 外交部續推台羅關係發展
羅馬尼亞參議員暨對中政策跨國議會聯盟（IPAC）羅國共同主席吉尼亞今天至21日，率羅馬尼亞跨黨派重量級參、眾議員一行6人訪台。外交部表示，將持續推動台羅雙邊關係發展，促進實質交流與合作。
外交部今天晚間發布新聞稿指出，訪團在台期間將拜會外交部、財政部、農業部、國家發展委員會、金融監督管理委員會、經濟部國際貿易署及數位發展部資通安全署等政府機關，並參訪中華民國對外貿易發展協會、國際經濟合作協會、工業技術研究院、新竹科學園區以及國內高科技公司等。另就網路安全、對抗假訊息及境外干預等議題，與國內NGO及專家學者進行交流。
外交部說明，吉尼亞（Cristian Ghinea）曾擔任羅馬尼亞歐洲基金部長及歐洲議會議員等重要職務，從政經驗豐富，並曾公開呼籲羅馬尼亞應加強與台灣互動，充分展現對台灣支持。
外交部表示，台灣與羅馬尼亞皆處於威權擴張威脅前線，共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國並在經貿、產業及科技等領域具高度合作潛力；外交部將持續推動台羅雙邊關係發展，促進實質交流與合作，共同增進民主韌性與進步繁榮。
