黃國昌表態參選…現任新北市長回應了！侯友宜：少說多做

中央社／ 台中16日電
江啟臣「豐原山城大團結」反惡罷宣講在台中舉行，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜、桃園市長張善政到場力挺。聯合報記者／黃仲裕 攝影
民眾黨主席黃國昌表態參選新北市長。新北市長侯友宜今天表示，新北市幅員遼闊，要了解並不簡單，寧可「少說多做」，讓人民感受到實在做事。真心為新北市努力的人，他都歡迎。

黃國昌日前表態參選新北市長，盼在野共推最強候選人。侯友宜今天南下台中豐原出席立法院副院長江啟臣舉辦「豐原山城大團結」反惡罷宣講，會前他接受媒體訪問，也做出相關回應。

侯友宜表示，新北市民最關心的事，是誰能為新北市好好努力做事，新北市幅員遼闊，要了解新北市不是那麼簡單的一件事，所以寧可「少說多做」，要做出讓人民感動，並感受到有實在在做事，才是人民最期待的事。

侯友宜再三重申，歡迎任何一個願意為新北市付出的人，他都會說一聲「加油」。

媒體問，黃國昌此舉是為了增加與國民黨談判籌碼，對此，侯友宜說，新北市多達405萬的人口，城鄉差距大，真的想要用心為新北市努力經營的人，他都非常歡迎。

黃國昌今天也出席「豐原山城大團結」反惡罷宣講，媒體詢問，侯友宜稱新北市幅員廣大，要了解新北市不是簡單的事，黃國昌則以趕行程為由，拒絕受訪。

侯友宜 黃國昌

