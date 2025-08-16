快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

昨辦行政立法協調會 政院說明台美談判原則…與會人士曝細節

中央社／ 台北16日電

行政院昨天邀請執政黨黨團立委舉行例行性行政立法協調會議，據了解，政院向立委說明對等關稅談判原則，以及仍在談判原因是台美貿易逆差產品以半導體為主，因此將連動美國的232調查，並明韌性特別條例修正已新增匡列新台幣200億元，用以強化產業支持。

政院人士今天表示，政院昨天邀請執政黨黨團立委進行例行性行政立法協調會議，就這會期末要處理的預算、法案交換意見，立委在會議間也就美國對等關稅對產業的影響及各部會產業支持方案表達關心。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤日前曾提及，台美談判的4大透明公開原則，包含已向國會揭露保密協議、談判過程應國會要求可立即赴立法院進行專案報告，另外就是談判完成後，向國會公開完整協議內容，接受國會審查監督，以及建置專屬網站線上專區，提供產業第一手政策因應資訊。與會人士表示，會中政院也重述相關原則，期盼在可說明範圍內，做到最透明公開。

與會人士指出，政院重申關稅談判還在進行，為避免影響談判進度，造成未來談判不利因素，釋出內容要十分謹慎，而談判還在進行的理由，主因是台美貿易逆差產品以半導體為主，必須要連動美國的232調查結果，談判時程無法單一控制在台灣這邊，在場立委則都表示理解談判難處。

與會人士提到，台灣談判角度跟日韓不完全相同，因為台灣半導體產業擁有關鍵地位，因此日、韓須以擴大投資金額為主，但台美則能朝向共創對彼此都有利的供應鏈、擴大合作，讓雙方都能受益的方向前進。

對於各界擔心對等關稅衝擊產業，與會人士說明，政院表示，除原先匡列的930億元產業支持方案，此次修正案也已新增匡列200億元，用以強化產業支持，關注產業需求。

台美 美國 行政院 半導體 供應鏈 對等關稅

延伸閱讀

為大罷免再槓王鴻薇 總統府：問政應本於事實 避免造謠屢次敗訴再發生

德州議會重畫國會選區案雖再流會 但僵局露曙光

新關稅未推高通膨 進口商做了什麼事？

去函要求政院檢討罷免失敗？總統府：王鴻薇移花接木公然造假

相關新聞

823內閣改組屢被點名！邱泰源吐苦水嘆「沒利名也慘」：做愈多被罵愈多

政府將在8月23日第2波罷免投票後改組內閣，衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝等閣員，屢遭點名下台。邱泰源今出席肝基會31周...

國民黨版「南方四賤客」炸裂！綠控影射賴清德 藍酸：此地無銀三百兩

國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的核三延役公投宣傳片，引發熱烈回響，其中開車的「萊爾校長」，民進黨王定宇認為是隱射...

陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但...

為大罷免再槓王鴻薇 總統府：問政應本於事實 避免造謠屢次敗訴再發生

國民黨立委王鴻薇昨出示總統府去函行政院公文，質疑府方要求政院檢討大罷免失敗原因。總統府昨抨擊王鴻薇移花接木、公然造假，王...

呂秀蓮促賴清德組跨黨內閣 牛煦庭：好方法但實務難

前副總統呂秀蓮呼籲身兼民進黨主席的賴清德總統，辭去黨主席並思考跨黨派組閣。國民黨立委牛煦庭今日表示，這是解決憲政僵局的好...

國民黨「南方四賤客」25人照嘲諷綠營 蔣萬安：我有認出幾個…

國民黨日前推出「核三延役」公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格，以「萊爾校長」嘲諷引發熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。