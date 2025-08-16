明年度總預算預計8月底出爐 黨政人士曝「缺口至少3753億」力求解方

明年度總預算預計8月底出爐，行政院長卓榮泰日前指出將舉債因應。黨政人士指出，因應新版財政收支劃分法，明年度總預算缺口至少有新台幣3753億元，且對地方的一般性補助款也不能減少，正力求解方，也會與地方討論中央、地方財源分配及事權。

另外，軍公教調薪研析方案估計下週將送至行政院，據了解，研析方案可能落在加薪0%至3%之間，將讓政院就整體考量做出決定。

新版財劃法影響中央未來可運用財源，根據主計總處說法，新版財劃法通過後，提升地方財政自主能量，以今年度中央總預算為基準計算，明年地方政府將增加3753億元的財源，分配後各地方政府都不會有財政差短情形，且財劃法也規範，中央政府給予地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數。

黨政人士指出，明年度總預算編列難度高，主要就是缺口至少3753億元，加以地方一般性補助款不能低於今年，地方政府還要求計畫型補助款也不能調整。另外，國防預算也須達標逾GDP3%以上承諾，在國家財政大餅固定情況下，將如卓榮泰日前所言，有舉債因應可能，明年度應會面臨高額舉債的中央政府總預算案編製結果。

黨政人士說明，地方政府明年將受惠財劃法擁有新增財源，一般性補助款也不會低於今年，卻仍希望中央提供與過往相同比例的計畫型補助款，但國家財政大餅有限，不可能全都支應，因此卓榮泰14日主持行政院會時表示，願意盡速召開會議就中央、地方財源分配及事權部分來進行討論。

至於總預算整體規模版圖如何調整等，政院人士僅回應，卓榮泰已於日前針對明年度總預算召開審核會議，但總預算尚未拍板，須報總統賴清德後才會定案。

此外，各界關注明年度軍公教薪資是否有調薪空間，據指出，軍公教員工待遇審議委員會15日已討論完畢，預計下週把開會結果按照往例以正反2案版本送至行政院，讓卓榮泰就國家財政整體分析與評估後，做最終拍板。

據了解，因應新版財政收支劃分法，明年度中央必須釋出3753億元給地方政府，還有普發現金的支出也會影響國家財政，使軍公教人員調薪討論增添斟酌條件。但主計總處最新預估今年經濟成長率為4.45%、全年消費者物價上漲率（CPI）為1.76%，與去年拍板調薪3%的條件相近，包含去年經濟成長率為4.59%，調薪時估計CPI約為2%等，因此人事總處建議的兩案版本可能落在加薪0%至3%之間。

不過，軍公教加薪的考量因素，除經濟成長率與消費者物價指數外，還有平均每人國民所得、民間企業薪資水準，以及政府財政狀況。政院人士表示，無論方案為何，還是得讓行政院就整體考量作出評估。

