823內閣改組屢被點名！邱泰源吐苦水嘆「沒利名也慘」：做愈多被罵愈多

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
肝病防治學術基金會31周年慶，衛福部長邱泰源出席致詞。記者邱德祥／攝影
肝病防治學術基金會31周年慶，衛福部長邱泰源出席致詞。記者邱德祥／攝影

政府將在8月23日第2波罷免投票後改組內閣衛福部邱泰源、經濟部長郭智輝等閣員，屢遭點名下台。邱泰源今出席肝基會31周年活動致詞，在台上大吐苦水，他表示，他在住院醫師時期，受已故台大醫學院教授宋瑞樓影響，認為照顧好病人，名利自然就會好，但當上部長後，卻不僅沒了名利，反而「事情做愈多、被罵得愈慘。」

邱泰源提到，他擔任住院醫師時，肝基會董事長許金川每天晚上9時許都還在醫院照顧病人，許金川恩師宋瑞樓教授，則在每次查房都告訴年輕醫師，「把病人照顧好，名利自然就好」，這影響他從醫理念，在10多年醫師公會理事長任內，向全台醫師灌輸這項理念，沒想到擔任部長後，「不僅沒有利，名也很慘」，最近他事情做愈多，被罵得也愈多。

邱泰源表示，他近期被立委質詢，為何自殺重回十大死因，幕僚趕緊傳訊說原因是新冠肺炎退出十大死因，但他仔細一看，除新冠退出以外，慢性肝病、肝硬化死亡率降低，離開十大死因，在死因排名第12名，也是把自殺擠上去的原因，死因分析是國家衛生重要指標，肝病死因排名後退，代表各界努力成果，讓肝病死亡率一直降低。

邱泰源表示，C肝防治「細節藏在我們看不到的地方」，目前雖多數病人都被找出、治療，衛福部也擬訂多項微清除計畫，從包括減少藥癮者重複感染等著手努力，但一般民眾也要多重視肝病防治；他爭取提升健保總額，今年健保總額經費較前一年度新增700餘億，台北區西醫基層點值，已從過去每點0.81元，增加至超過0.91元。

醫師 內閣 邱泰源 衛福部

