將辦紀念音樂會 李登輝基金會：10月13日國家音樂廳登場

李登輝基金會今天表示，將於10月13日在台北國家音樂廳舉辦「從台北市音樂季到總統府介壽館：2025年李登輝紀念音樂會」，邀請灣聲樂團與2016年伊莉莎白小提琴大賽優勝得主魏靖儀同台演出，重現李登輝在推動民主之外，深耕台灣藝術文化的另一面。

李登輝基金會董事長李安妮今天表示，父親李登輝一生致力推動民主，這是他留給世人最深刻印記。然而，較少人知道李登輝對人文藝術的熱愛與耕耘，尤其是對音樂懷抱著深厚情感，早在1979年擔任台北市長時，李登輝便策劃舉辦「台北市音樂季」，在當時引發熱烈迴響。

李安妮指出，李登輝後來在擔任總統任內，更在總統府內舉行多達25場音樂會，至今仍為歷任元首之最。因此，李登輝紀念音樂會的上半場，將演出李登輝在台北市長任內音樂季的經典曲目，經重新編曲詮釋，帶領觀眾穿越時光、感受記憶與當下的交會。

她說，下半場則呈現在總統府介壽館曾演出的本土作曲家作品，在當年本土音樂尚未被廣泛認可之際，李登輝堅定地在國家最高殿堂向這些音樂人致敬，如同先知般為台灣民族音樂發聲。

此外，李登輝基金會表示，這場音樂會除了灣聲樂團與魏靖儀的獻藝外，今年夏天首次亮相的「數位李登輝」將驚喜現身，為觀眾帶來結合科技與歷史的新體驗。

李登輝基金會表示，「2025年李登輝紀念音樂會」已於8月15日中午12時在OPENTIX兩廳院文化生活平台啟售，歡迎全國民眾共襄盛舉，一同見證李登輝對台灣民主與文化投注的雙重心力。音樂會預計10月13日晚間7時30分，在台北國家音樂廳隆重登場。

