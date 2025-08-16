王鴻薇爆總統府檢討罷免失敗 府：斷章取義、誤導社會對立

國民黨立委王鴻薇昨稱總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，王鴻薇今（16）日堅稱出示公文一模一樣一事，總統府發言人郭雅慧表示，王委員所出示的「公文」，僅擷取第二項第一條內容，並刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。

郭雅慧表示，遺憾政治人物將「七月例行彙整民眾陳情案件」造謠為「官方首度承認罷免失敗」，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

王鴻薇今日表示，昨天她在立法院出示一份 由總統府發給行政院的公文，要求行政院檢討726罷免失敗原因，以及要提出相關後續政績。沒想到總統府竟然指責她是一花接木和造謠，「但問題是總統府所提出來的的公文內容和我所出示的內容文字是一模一樣」。證實她拿出的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了。

