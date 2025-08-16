總統府控造假！否認「去函政院檢討罷免失敗」 王鴻薇：見笑轉生氣

國民黨立委王鴻薇昨日質詢表示，總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，總統府發言人郭雅慧回嗆王鴻薇移花接木公然造假。對此，王鴻薇今日批總統府「見笑轉生氣」，總統府提出的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文真實，總統府想轉移焦點。

王鴻薇昨日質詢，提到總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗，公文是「首度官方認定大罷免失敗」。對此郭雅慧說，遺憾王鴻薇或為特殊目的，僅擷取國人反映事項中第二項第一則，藉此片段誣指總統府指示行政院檢討罷免運動等等，實則該公文主旨明示為「本年7月份民眾關注重要議題」。

郭雅慧指出，內容詳列八項，皆清楚明示為民眾陳情之議題整理，呼籲政治人物評論勿偏離事實，斷章取義，誤導國人視聽。

王鴻薇今又回嗆，總統府所提出來的公文內容，和她所出示的內容文字一模一樣，證實她所出示的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了，因為總統府確實要求行政院要檢討726的失敗原因，以及提出後續的政績。

王鴻薇說，這也代表賴清德總統承認726大罷免大失敗，且由總統府要求去檢討726失敗的原因，不就證實這一場大罷免，完全就是賴清德自己所發起？

商品推薦