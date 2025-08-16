為大罷免再槓王鴻薇 總統府：問政應本於事實 避免造謠屢次敗訴再發生

國民黨立委王鴻薇昨出示總統府去函行政院公文，質疑府方要求政院檢討大罷免失敗原因。總統府昨抨擊王鴻薇移花接木、公然造假，王鴻薇今表示，總統府提出的公文和她的一模一樣，總統府惱羞成怒。總統府發言人郭雅慧再批王，挾片段資訊誤導國人，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

王鴻薇昨在立法院質詢行政院長卓榮泰時，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，她認為總統府去函要政院檢討，「卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖」。王鴻薇還說，這是首度官方文件中，總統府提及「大罷免」及府方認定為「失敗」，等於正式敲響大罷免活動喪鐘。

郭雅慧昨表示，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，王所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。

王鴻薇今酸總統府惱羞成怒，總統府所提出來的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了。

郭雅慧回應，王鴻薇所出示的「公文」，僅擷取第二項第一條內容，並刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。

郭雅慧表示，遺憾政治人物將「七月例行彙整民眾陳情案件」，造謠為「官方首度承認罷免失敗」，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。

