為大罷免再槓王鴻薇 總統府：問政應本於事實 避免造謠屢次敗訴再發生
國民黨立委王鴻薇昨出示總統府去函行政院公文，質疑府方要求政院檢討大罷免失敗原因。總統府昨抨擊王鴻薇移花接木、公然造假，王鴻薇今表示，總統府提出的公文和她的一模一樣，總統府惱羞成怒。總統府發言人郭雅慧再批王，挾片段資訊誤導國人，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。
王鴻薇昨在立法院質詢行政院長卓榮泰時，出示總統府給行政院的公文，主旨是檢送民眾關注重要議題，檢討罷免失敗原因，她認為總統府去函要政院檢討，「卓內閣恐怕如今要瑟瑟發抖」。王鴻薇還說，這是首度官方文件中，總統府提及「大罷免」及府方認定為「失敗」，等於正式敲響大罷免活動喪鐘。
郭雅慧昨表示，王鴻薇所稱文件為總統府公共事務室「每月例行彙整民眾陳情案件」，內容列示多項國人反映關注議題及意見，整理後每月函文送行政院參考，王所稱「總統府去函行政院要求檢討」的說法完全不實。
王鴻薇今酸總統府惱羞成怒，總統府所提出來的公文內容和她的一模一樣，證實她拿出的公文內容真實無誤，總統府不過想要轉移焦點罷了。
郭雅慧回應，王鴻薇所出示的「公文」，僅擷取第二項第一條內容，並刻意隱去其他足以辨識此份文件為民意反映彙整文書，特定政治人物挾此片段資訊誤導國人，操作社會對立，總統府表達譴責。
郭雅慧表示，遺憾政治人物將「七月例行彙整民眾陳情案件」，造謠為「官方首度承認罷免失敗」，呼籲政治人物問政應本於事實，避免造謠屢次敗訴再發生。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言