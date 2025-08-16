國民黨版「南方四賤客」炸裂！綠控影射賴清德 藍酸：此地無銀三百兩

國民黨推出仿美國動畫「南方四賤客」風格的核三延役公投宣傳片，引發熱烈回響，其中開車的「萊爾校長」，民進黨王定宇認為是隱射嘲諷賴清德總統。藍營花蓮議員吳建志大酸，王定宇是「此地無銀三百兩」，愈急著滅火，反而愈證明賴清德真的心虛。

國民黨這支宣傳片「核三公投投同意CF — 拒絕電價暴衝路，反對 LIE 功德園」推出短短兩天，觀看數已超過26萬人次，國民黨還續推英文版。

王定宇指影片隱射嘲諷賴清德總統，還將賴總統從沒說「選民智商低」塞到嘴裡，認為要阻止造謠擴散，法律動作要做。國民黨則反酸，「萊爾校長」是一位剛愎自用、自以為掌握真理的獨裁者。王定宇替賴總統對號入座。

「此地無銀三百兩」，藍營花蓮縣議會黨團發言人吳建志說，這支CF原本只是用美式嘲諷風格表達對時政的不滿，王定宇委員卻急著跳出來對號入座，還搬出法律恐嚇，讓外界懷疑，他是不是不小心說出了民進黨心裡真正的想法？

吳建志說，民主社會容得下諷刺與批判，政治人物也必須接受檢驗，否則今天是CF，明天是不是連漫畫、梗圖、甚至民眾的網路留言都要查水表？這難道就是民進黨口口聲聲的「民主自由」嗎？ 國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，民進黨立委王定宇認為，影片隱射嘲諷賴清德總統。花蓮藍營酸是「此地無銀三百兩」。 圖取自國民黨粉專

