陸配村長遭解職 羅智強：羅文嘉配合打壓不下台 海基會可廢了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
海基會秘書長羅文嘉。圖／聯合報資料照
海基會秘書長羅文嘉。圖／聯合報資料照

花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因未能提出放棄大陸籍的證明，遭鄉公所解職。國民黨立委羅智強今日表示，內政部違法違憲解除已取得中華民國身分證的陸配村長職務，海基會秘書長羅文嘉竟也配合內政部打壓陸配，附和新兩國論的謬論，自失海基會立場。羅文嘉不下台，海基會可以廢了

羅智強說，28年前嫁到台灣、17年前就取得身分證的鄧萬華，遭內政部以未放棄中國大陸國籍，違反「國籍法」為由解職。根據憲法，兩岸關係是「台灣地區與大陸地區」的關係，因此以「兩岸關係條例」來處理相關問題，並不適用「國籍法」。

羅智強指出，即使在陳水扁、蔡英文兩位總統主政時期，也都是以兩岸關係條例處理陸配參政問題，從未有陸配公職人員或村里長，因為沒有放棄對岸國籍，而被強制解除職務。

羅智強表示，兩岸互不承認主權，中國大陸也不會因為陸配取得台灣身分，而允許陸配申請放棄「國籍」。陸配只能依兩岸關係條例註銷「大陸戶籍」，申請台灣戶籍。要陸配去向大陸政府要取消「國籍」的證明，根本是強人所難。所以蔡英文、陳水扁也都不會做這種傷害陸配、霸凌人權的事，只有賴清德總統會這麼做。

羅智強批，為實踐賴清德的新兩國論，內政部長劉世芳扭曲法令，違法違憲解除鄧萬華的村長職務。羅文嘉竟也跟著打壓陸配，指基於忠誠條款，陸配擔任公職不得擁有「外國國籍」、「雙重國籍」，不放棄中華人民共和國的國籍很奇怪。

羅文嘉的說法，完全是自失海基會立場。就是因為兩岸互不承認主權，因此政府依兩岸關係條例第4條成立海基會，作為與中國大陸就涉及公權力事項聯繫與協商的「白手套」。

羅智強認為，若連海基會也否定《兩岸關係條例》規定，將兩岸界定為國與國關係，那留海基會這「白手套」還有何用？賴清德高舉違憲的新兩國論，在台灣內部找敵人，動輒檢驗人民的忠誠，把不同意見者都打成中共同路人。羅文嘉附和新兩國論，自毀海基會存在價值，這樣的秘書長不下台，海基會也可以廢了。

國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照

陸配 國籍 海基會 羅智強 羅文嘉

