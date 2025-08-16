聽新聞
0:00 / 0:00
呂秀蓮促賴清德組跨黨內閣 牛煦庭：好方法但實務難
前副總統呂秀蓮呼籲身兼民進黨主席的賴清德總統，辭去黨主席並思考跨黨派組閣。國民黨立委牛煦庭今日表示，這是解決憲政僵局的好方式，但實務上難一步到位。
呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動時，她也進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。
針對呂秀蓮所說，牛煦庭說，建立「多數黨組閣」的憲政慣例，確實是可以解決憲政僵局最好的方式。但實務上很難一步到位，尤其是當政壇前輩紛紛出言提醒，但賴總統卻並沒有意識到民意已不站在他那邊。
牛煦庭表示，現在賴政府依然負隅頑抗，朝野的衝突格局將無法降溫，連降低衝突都做不到，就難有穩定溝通，遑論建立互信，來討論多數黨組閣。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言