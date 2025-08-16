呂秀蓮促賴清德組跨黨內閣 牛煦庭：好方法但實務難

前副總統呂秀蓮呼籲身兼民進黨主席的賴清德總統，辭去黨主席並思考跨黨派組閣。國民黨立委牛煦庭今日表示，這是解決憲政僵局的好方式，但實務上難一步到位。

呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動時，她也進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。

針對呂秀蓮所說，牛煦庭說，建立「多數黨組閣」的憲政慣例，確實是可以解決憲政僵局最好的方式。但實務上很難一步到位，尤其是當政壇前輩紛紛出言提醒，但賴總統卻並沒有意識到民意已不站在他那邊。

牛煦庭表示，現在賴政府依然負隅頑抗，朝野的衝突格局將無法降溫，連降低衝突都做不到，就難有穩定溝通，遑論建立互信，來討論多數黨組閣。

