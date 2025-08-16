快訊

美俄白談一場?普丁沒有放棄國家戰略

普亭「1:0」!歐洲多國批美俄峰會結果…澤倫斯基團隊:如空心漢堡

南橫墜谷男子救妻小3度跳坑…引爆意外險理賠爭議 保險釋疑一次看

呂秀蓮促賴清德組跨黨內閣 牛煦庭：好方法但實務難

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照
國民黨立委牛煦庭。圖／聯合報資料照

前副總統呂秀蓮呼籲身兼民進黨主席賴清德總統，辭去黨主席並思考跨黨派組閣。國民黨立委牛煦庭今日表示，這是解決憲政僵局的好方式，但實務上難一步到位。

呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動時，她也進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。

針對呂秀蓮所說，牛煦庭說，建立「多數黨組閣」的憲政慣例，確實是可以解決憲政僵局最好的方式。但實務上很難一步到位，尤其是當政壇前輩紛紛出言提醒，但賴總統卻並沒有意識到民意已不站在他那邊。

牛煦庭表示，現在賴政府依然負隅頑抗，朝野的衝突格局將無法降溫，連降低衝突都做不到，就難有穩定溝通，遑論建立互信，來討論多數黨組閣。

呂秀蓮 牛煦庭 黨主席 賴清德

陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但...

國民黨「南方四賤客」25人照嘲諷綠營 蔣萬安：我有認出幾個…

國民黨日前推出「核三延役」公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格，以「萊爾校長」嘲諷引發熱議...

陸配村長遭解職 羅智強：羅文嘉配合打壓不下台 海基會可廢了

花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因未能提出放棄大陸籍的證明，遭鄉公所解職。國民黨立委羅智強今日表示，內政部違法違憲解除已取得...

呂秀蓮籲賴清德組聯合內閣 張啓楷：先放柯文哲出來

近期多項民調顯示賴清德總統支持度降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮今建議，賴總統應考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才...

呂秀蓮籲組跨黨內閣 綠委：「當今聖上」不喜歡聽指點人事

前副總統呂秀蓮建議，賴清德總統可考慮跨黨派組閣、辭去黨主席。民進黨立委多不願具名表態，因為「當今聖上」不喜歡聽黨內指點人...

