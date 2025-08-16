呂秀蓮籲賴清德組聯合內閣 張啓楷：先放柯文哲出來

近期多項民調顯示賴清德總統支持度降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮今建議，賴總統應考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。民眾黨立院黨團副總召張啓楷認為，至少應先把二件事做好，建立朝野合作的基礎，否則都是空言、根本不可能成真。

張啓楷表示，總統應該是團結的象徵，但是賴總統民調滿意度跌到2成8，一大主因就是「不團結還製造對立」，賴總統確實應好好考慮和全民站在一起做全民總統，別再搞大罷免，好好做好全民的總統，處理好南部風災、豪雨的復原重建，以及美國關稅等經濟問題。

至於呂秀蓮提到賴總統應跨黨派組閣，張啓楷認為，至少應先把二件事做好，建立朝野合作的基礎，不然侈言跨黨派都是空話，根本不可能成真，首先是應先把民眾黨前主席柯文哲放出來，柯文哲身為在野領袖之一，在沒有犯罪證據金流下竟被羈押了一年；其次是扭正錯誤的政策，像能源政策，朝野才有可能進一步談合作，「不然，怎麼可能有組聯合內閣的任何基礎。」

