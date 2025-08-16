菲前海軍司令：海洋應成各國團結橋梁非對抗邊界

快訊

中央社／ 台北16日電

菲律賓海軍司令寇蒂茲今天在台北表示，海洋應該成為菲律賓、台灣、日本與韓國等國團結的橋梁，而非對抗的邊界，結合各國優勢推動區域繁榮發展。

第5屆「東亞和平論壇」今天在台北圓山大飯店舉行，前副總統呂秀蓮、寇蒂茲（Danilo M. Cortez）等人出席。

寇蒂茲發表專題演講指出，紀念二戰結束80周年，東亞各國所共享的太平洋既是戰場，也是生命線，海洋富含許多天然資源，海運對於維持貿易與區域合作的穩定至關重要；但近幾十年，一些國家根據政治情勢而非互相尊重，在地圖上重新劃定邊界，也使西菲律賓海成為緊張焦點，而這些爭議若未透過對話解決，恐將重演歷史錯誤。

寇蒂茲強調，海洋應該成為各國團結的橋梁，而非對抗的邊界，貿易、資源利用與共享應該是首要的任務，「這片海不應該爭奪」，而應攜手共築，菲律賓、台灣、日本、韓國各有獨特優勢，應結合推動區域繁榮。

寇蒂茲表示，團結需要建立在互相尊重的基礎，尊重每個國家的領土與主權，菲律賓歷經西班牙與美國殖民，以及領土爭議，深刻體會到這一點。他肯定台灣的韌性提供了一個堅持立場、同時尋求對話的典範。

創辦首屆「東亞和平論壇」的呂秀蓮於演講時表示，日本於1945年8月15日宣布戰敗投降，二戰結束；對台灣人民來說，還沒有機會正式獨立，但民眾不要忘記那一天，祖先脫離長達50年的殖民統治。

呂秀蓮表示，此次論壇邀請第一島鏈各國的學者專家，共同探討二戰的前因後果，以及亞洲是否能成為一個團結的聯盟，共同Make Asia Great（讓亞洲變得偉大）。她也衷心為烏克蘭人民祈禱，美俄總統2位「民主獨裁者」在美國阿拉斯加開秘密會議，她深怕美俄兩國簽約決定烏克蘭命運，但烏克蘭總統並不在場，如同1895年「馬關條約」，沒有人台灣人在場一樣。

二戰 日本 菲律賓

