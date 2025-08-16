影／南投挺游顥 盧秀燕批民進黨「不要輸了不甘願」

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
台中市長盧秀燕（左）陪同立委游顥（右）「反惡罷」車隊在南投市進行掃街。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）陪同立委游顥（右）「反惡罷」車隊在南投市進行掃街。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午前往南投市，陪同國民黨立委游顥進行「反惡罷」車隊掃街。她在訪談過程數度抱抱游顥表達對對方身體健康的關心之意，游顥與盧秀燕上車時，兩人互動熱絡，上演母子情懷。游顥也數度為盧秀燕調整在宣傳車上高度。

台中市長盧秀燕表示「游顥很認真，有什麼理由罷免呢?」，盧秀燕批民進黨只因為政治鬥爭，民進黨不甘願游顥選贏，所以要將他罷免。「選舉應該要有風度，不要選輸了就不甘願」。呼籲鄉親8月23日要站出來，力挺最認真的立法委員。

台中市長盧秀燕（右）擁抱立委游顥（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）擁抱立委游顥（左）宣傳反罷免。記者黃仲裕／攝影

游顥 盧秀燕

