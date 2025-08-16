快訊

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售！邊荷律「親簽版」競標破2萬

全台鬧教師荒 教育部狀況外卻只關注「校園借球具」？

陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但今年沒有了。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但今年沒有了。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，「請問他做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？」她還說，要背著柯文哲的骨灰，去堵賴清德總統夫妻出門。

陳佩琪表示，結婚以來，「我家的那頭呆鵝，呆是呆，但至少在我生日時，還是會跟我表示生日快樂」，但今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，請問柯文哲做了什麼，被說犯罪嫌疑重大。

對於先前貼文涉爭議遭下架，陳佩琪表示，「屍體掛牆上，想想是會嚇到人」，那她換個方式好了，就揹著柯文哲的骨灰，每天去堵賴清德夫妻出門，從YouTube影片得知賴清德夫妻感情好到連走總統府紅毯、一旁有一整排儀樂隊時，都要手牽手形影不離，「現在你要把我先生關到死，那我也要跟我先生的骨灰形影不離，哪天你們手牽手要出門，那我就揹著他的骨灰去門口恭送您們…。」

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

夫妻 生日 柯文哲

延伸閱讀

賴清德終戰日貼文 張競：綠營無人呼應 領導威望恐陷谷底

王定宇轟「萊爾校長」CF造謠賴清德 國民黨：對號入座恐被踢下車

管中閔批賴清德：不提光復意義 竟以參加侵略者日本的活動為榮

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

相關新聞

陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但...

國民黨「南方四賤客」25人照嘲諷綠營 蔣萬安：我有認出幾個…

國民黨日前推出「核三延役」公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格，以「萊爾校長」嘲諷引發熱議...

黃國昌拚新北「以戰促談」 2026藍營「如何讓」內部有雜音

726大罷免，藍營守住在野席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。白營人士曝，依2022選戰經驗，「參...

黃國昌參選新北市長 學者：有三個不可能

民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，且連形象照都公布，被解讀來勢洶洶，也涉及2026選舉是否藍白合的問題。但學者認為，黃國...

呂秀蓮：賴總統應跨黨派組閣 立院修法總統不應兼政黨主席

近期多項民調顯示賴總統的支持度已降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望...

前第一夫人吳淑珍昏迷指數8 陳致中：各界祈福都溫暖收到

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天在台南住處昏倒，送醫急救雖短暫恢復意識，隨即又陷入昏迷，目前昏迷指數已從3上升到8，但仍屬重度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。