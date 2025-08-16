陳佩琪生日發文：揹「柯文哲骨灰」 每天送賴清德夫妻出門
民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案至今仍羈押禁見，柯的妻子陳佩琪今天生日，陳在臉書發文表示，以往柯文哲都會跟她說生日快樂，但今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，「請問他做了什麼，說他犯罪嫌疑重大？」她還說，要背著柯文哲的骨灰，去堵賴清德總統夫妻出門。
陳佩琪表示，結婚以來，「我家的那頭呆鵝，呆是呆，但至少在我生日時，還是會跟我表示生日快樂」，但今年沒有了，甚至連個人影也沒見到，請問柯文哲做了什麼，被說犯罪嫌疑重大。
對於先前貼文涉爭議遭下架，陳佩琪表示，「屍體掛牆上，想想是會嚇到人」，那她換個方式好了，就揹著柯文哲的骨灰，每天去堵賴清德夫妻出門，從YouTube影片得知賴清德夫妻感情好到連走總統府紅毯、一旁有一整排儀樂隊時，都要手牽手形影不離，「現在你要把我先生關到死，那我也要跟我先生的骨灰形影不離，哪天你們手牽手要出門，那我就揹著他的骨灰去門口恭送您們…。」
