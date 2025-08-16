聽新聞
國民黨「南方四賤客」25人照嘲諷綠營 蔣萬安：我有認出幾個…
國民黨日前推出「核三延役」公投宣傳片，模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格，以「萊爾校長」嘲諷引發熱議。台北市長蔣萬安今出席世壯運志工感恩會前被媒體追問，他看見相關照片，直呼「我有認出幾個，很有創意」。
社會局今在南港展覽館舉辦「2025雙北世界壯年運動會－志工感恩會」，蔣萬安、北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然等人都到場。
蔣萬安會前被媒體問及，民進黨立委稱核三可以蓋在慈湖等問題，他都沒有回應，僅多次提醒媒體「小心」、「謝謝」、「慢慢的」等語。
直到有記者秀出一張南方四賤客風格的25人照片，詢問蔣萬安認得出來這些是誰？蔣看到笑了笑，回說「我有認出幾個」，記者追問缺了誰？，蔣則說「很有創意。」
