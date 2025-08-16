黃國昌拚新北「以戰促談」 2026藍營「如何讓」內部有雜音

726大罷免，藍營守住在野席次，民眾黨功不可沒，民眾黨主席黃國昌更表態投入新北選戰。白營人士曝，依2022選戰經驗，「參選到底幾乎是穩賺議員席次，又不賠上藍白未來關係的好棋。」但藍營內部對黃國昌實力仍有保留，國民黨中央未明確表態，在地大老已紛紛出面反對，藍白合作之路仍有重重關卡。

新北一名白營人士指出，目前國民黨的潛在人選中，無人知名度高過黃國昌，即使是多人屬意的台北市副市長李四川也不例外。雖然李四川曾任新北市副市長，但其公務體系出身、非政治幕僚背景，雖是優秀執行者，卻欠缺選舉的爆發力。藍白若要合作，必須推出夠強、夠有衝擊力的候選人，才有機會拿下新北。

白營人士直言，黃國昌向來不怕比民調，「民調高的選、票多的才會贏」是基本的選舉邏輯，新北是黃國昌的故鄉，可成為藍白合的前線基地，進而在2028總統大選中徹底合作；若陷入分裂，將恐重演民進黨以少數民意執政的局面，「國民黨應有與黃國昌競爭的信心，而非退縮。」

對於黃國昌表態選新北，民眾黨內人士坦言，「對黨當然是好的」，也不擔心藍白合會破裂，主因是從大罷免結果來看，國民黨在全國議題若單打獨鬥，仍不是民進黨對手，需靠具有年輕選票與中間選民的力量才能過關。國會方面，藍白勢必要聯手通過法案或中央的人事案。

該名人士指出，民眾黨在新北、宜蘭、嘉義必定提名「母雞」參選到底，而跟國民黨硬碰硬的原因，主要就是要拉抬投票率與選區聲量。從2022年結果來看，有三腳督的投票率，包括台北、新竹，必定衝破6成，兩市也都有兩名以上的議員當選，此外也能有空戰的話題性與地方的討論度。對民眾黨而言，「參選到底幾乎是穩賺議員席次，又不賠上藍白未來關係的好棋。」

不過，藍營內部對黃國昌的實力仍有保留。雖然大罷免中民眾黨確實有出力，但黨內評估仍與民眾黨前主席柯文哲遭遇政治追殺引發的同情票有關，加上小草對民進黨反感，才拉高投票率。

一名藍營人士說，只要是三腳督情況選新北市長，「這一席一定掉，黃肯定也知道」，因此黃應是「以戰促談」，讓國民黨跟民眾黨坐下來好好談，看2026能幫民眾黨爭取多少空間，哪些縣市長選舉願意「藍讓白」。

該人士說，目前有兩大問題，第一個是黨中央今非昔比，藍白黨中央自己談好，地方願意接受？其次是藍營能贏的、有機會贏的，藍營想讓嗎？藍白國會合作歸合作，到了選舉是競爭大於合作的「競合關係」，「國會合作不等於選舉讓步。」

另一名藍營人士指出，2024年藍白合破局，讓賴清德總統坐享漁翁之利，柯文哲更在選後入獄。黃國昌若不想重蹈覆轍，就必須考慮資源分配問題，畢竟地方選戰需要真金白銀挹注，而非口頭承諾。對於「烤肉只帶吐司」的人，要藍營全力支持，恐怕不容易。

