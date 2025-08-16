快訊

黃國昌參選新北市長 學者：有三個不可能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，但學者認為，選舉合作需兩黨主席定調，要取得黨內諒解，而國民黨主席選舉撲朔迷離，目前還不到藍白整合的適合時機。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌宣布參選新北市長，且連形象照都公布，被解讀來勢洶洶，也涉及2026選舉是否藍白合的問題。但學者認為，黃國昌參選新北市長有「三個不可能」，選舉合作需兩黨主席定調，要取得黨內諒解，而國民黨主席選舉撲朔迷離，目前還不到藍白整合的適合時機。

黃國昌在11日宣布投入新北市長選舉，表示要讓他自己成為最好的選項，在野共推最強的候選人，從未排斥過這件事。網紅「館長」陳之漢也暗表支持，表示不要重複2024，只要選出的候選人，藍白全力支持，這次就是要打敗民進黨。黃國昌一宣布即造成輿論轟動。

針對黃國昌參選，東吳大學兼任助理教授張元祥說，黃國昌參選新北市長有三個不可能。第一，黃國昌若主帥親征新北市，如何統攬2026民眾黨各縣市繁雜的選務工作與助選；第二，黃國昌政治風格與能力，更適合監督角色或國政範疇，市政工作柴米油鹽黃國昌未必擅場；第三，黃國昌非常聰明，若藍白不能整合，最後就是2024總統大選的結果。

張元祥表示，黃國昌的喊話當然有其政治目的。其一，明年2月黃國昌卸任立委，除了黨主席外，如果保持在新北市長候選人的「競爭力」，有助於黃國昌政治能量持續保溫；其二，藍白在立院議題合作已經越趨成熟，大罷免與核三延役公投也開始建立政黨合作的默契，但選舉合作才真正進入深水區，「參選新北市長」正是黃國昌與國民黨談判的重要籌碼。

張元祥認為，「項莊舞劍，意在沛公」，國民黨當然聽懂黃國昌的弦外之音，但是選舉合作需要兩黨主席才能定調，更重要的是兩黨主席還要回頭取得黨內諒解，這也是2024藍白合最後破局的關鍵。國民黨主席選舉撲朔迷離，目前還不到藍白整合的適合時機。「藍白合天下無敵」從726大罷免的結果獲得確認，民眾黨也再次證明小草不離不棄，藍白能否通過政黨合作「深水區」的考驗，國民黨需要的恐怕不僅是「誠意」的表達，更必須要有實際「禮遇」的作為。

