藍白合嚐到甜頭 地方包圍中央態勢2026綠恐難突破

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（中）一起在高雄出席核三公投宣講，藍白仍緊密結合。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（中）一起在高雄出席核三公投宣講，藍白仍緊密結合。圖／聯合報系資料照片

823第二波罷免投票在即，但民進黨內多認為大局已定，將眼光放在明年地方選舉。民進黨人士指出，大罷免後誒民進黨的最大選戰啟示在於，藍白合流的結構還沒有被攻破，甚至持續鞏固當中，這是很大警訊，面對2026「期中考」，如何改變藍白合流結構，民進黨必須好好思考，否則再一場大敗是很可能發生的。

國民黨、民眾黨兩陣營曾在2024年總統大選嘗試合作，各方民調皆顯示，若藍白合相當有機會勝出，但最終未果，讓民進黨賴清德以得票率未過半、民進黨國會席次未過半，以「雙少數」政府執政。民進黨人士表示，綠營內分析，經過2024年未整合苦果，加上726大罷免嚐到合作甜頭，放眼2026年選戰，要分化藍白恐怕有相當難度。

一位民進黨立委表示，賴政府執政以來對在野黨態度，主要做兩件事，第一是裂解藍白，將在野聯手毀憲亂政訴諸民意，第二是在告訴民眾，有別於在野黨，執政黨推出了什麼福國利民施政、法案；但更著重在第一項是顯而易見的，如今面對大罷免失敗，是時候調整大戰略了。

民進黨立委指出，藍營用法案推動收攏人心，一步步從原住民、農民、軍公教、警察，等各職業別收攏人心，普發1萬元現金則是這一年多來藍營推動政策利多的大集結、大爆發；類似這些議題，執政黨以後該跟進就跟進，至少不是反對到底，2026年地方選舉才有活路。

該綠委說，面對2026選戰，執政黨必須好好掌握選民心理「政策利多是否真的讓人民確實有感」，這是2026很重要的命題。既然認清了藍白合已非民進黨能裂解或置喙，只能做好操之在己項目，哪怕中央執政恐面對財政紀律等壓力，還是只能戴著鋼盔往前衝。

民進黨 藍白合 大罷免

