呂秀蓮籲賴清德組聯合內閣 學者看衰：個性難妥協有困難

前副總統呂秀蓮呼籲身兼民進黨主席的賴清德總統，辭去黨主席並思考跨黨派組閣。有學者呼應呂秀蓮說法，表示賴總統若能辭去民進黨主席，為大罷免大失敗負責，專心國政，使權力不同時集中於黨主席和總統身上，有助籌組聯合內閣，增加對在野陣營的善意。但也有學者認為，賴總統意志堅強難妥協，在此個性下，不會輕易同意跨黨派組閣。

呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今天主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動，她進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。

台北大學公行系教授劉嘉薇說，在賴總統就職前，已有許多希望他籌組聯合內閣的呼聲，但因為沒有籌組聯合內閣，且以少數總統的身分，對在野陣營處處不讓步。如今面對大罷免的挫敗，賴總統除了思考局部或全面更換內閣，應該重新思考組成聯合內閣的可能性，讓雙少數的政治局面得以運作。

劉嘉薇認為，賴總統若能辭去民進黨主席，為大罷免大失敗負責，專心國政，使權力不同時集中於黨主席和總統身上，應也有助於籌組聯合內閣時，增加對在野陣營的善意。根據2024總統和立委選舉結果，說明這是「雙少數格局」，理論上總統應該放權妥協，但賴總統可能無法記取這一年多來政治衝突導致執政失利的教訓，不願意跨黨派組閣。

東吳大學政治系副教授左宜恩認為，從賴總統上任至今，包括大罷免以及「團結十講」等行為觀察，賴總統是意志極為堅強、很難妥協的人，在這樣的個性影響下，除非賴總統遇到來自黨內極大的壓力，否則應該不會輕易同意跨黨派組閣。即使被迫採用非民進黨人士，應該也會以立場較親近民進黨的無黨籍或其他人士為主。

對於賴總統是否有可能，象徵性的放出一兩個重要性不高的部會給非綠人士，左宜恩認為，有可能會放給非綠或者具國民黨籍但已色彩較淡人士，例如先前NCC提名國民黨籍的程明修教授，藉以塑造有聯合政府的用意。

