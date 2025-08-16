黃國昌表態牽動藍營布局 蘇巧慧：民進黨有自己步調

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

民眾黨主席黃國昌表態爭取新北市長門票，牽動藍營布局。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今天陪同罷團到新店掃街時表示，藍白之間有自己的問題，民進黨就照自己的步調，繼續和公民團體站在一起，守護台灣的憲政秩序、維護國會秩序，和人民一起努力，才是我們的目標。

綠營目前有意爭取新北除了蘇巧慧，還有前黨中央祕書長林右昌，蘇巧慧表示，右昌祕書長一直是民進黨非常優秀的人才，這次在罷免運動中也非常努力，尤其還帶隊到花蓮艱困地方，讓大家看到民進黨的決心，未來不管是任何人投入選舉，我們都一定是一起努力的一個團隊。

