黃國昌表態牽動藍營布局 蘇巧慧：民進黨有自己步調
民眾黨主席黃國昌表態爭取新北市長門票，牽動藍營布局。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今天陪同罷團到新店掃街時表示，藍白之間有自己的問題，民進黨就照自己的步調，繼續和公民團體站在一起，守護台灣的憲政秩序、維護國會秩序，和人民一起努力，才是我們的目標。
綠營目前有意爭取新北除了蘇巧慧，還有前黨中央祕書長林右昌，蘇巧慧表示，右昌祕書長一直是民進黨非常優秀的人才，這次在罷免運動中也非常努力，尤其還帶隊到花蓮艱困地方，讓大家看到民進黨的決心，未來不管是任何人投入選舉，我們都一定是一起努力的一個團隊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言