吳淑珍最新病況曝！陳其邁今早打給陳致中得知「可以認人」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午出席大崗山龍眼蜂蜜文化節，提到有致電陳水扁及陳致中，關心吳淑珍的病況。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席大崗山龍眼蜂蜜文化節，提到有致電陳水扁及陳致中，關心吳淑珍的病況。記者巫鴻瑋／攝影

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天在台南住處突然昏倒一度失去呼吸心跳，送醫後雖已恢復生命徵象，但仍尚未完全脫離險境，高雄市長陳其邁今天上午一早就打電話給陳致中，關心吳淑珍病況，陳致中在電話中提到，吳淑珍已恢復意識「可以認人」。

陳其邁上午出席活動時受訪表示，昨天他就致電「阿扁總統」，也非常關心吳淑珍的病情。電話中陳水扁向陳其邁描述，當時過程非常危急，幸好在消防人員的指導下有先進行CPR（心肺復甦術）相關救護工作，但在昨天送到醫院的時候，吳淑珍的昏迷指數是8分。

陳其邁今天上午致電陳致中，陳致中向陳其邁提到，吳淑珍現在狀況恢復的比較好一點，但是還要進行相關的檢查，現在意識清楚也大概可以認人。陳其邁也在媒體鏡頭前為吳淑珍加油打氣「我們希望扁嫂能夠平安」。

