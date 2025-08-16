聽新聞
0:00 / 0:00
吳淑珍最新病況曝！陳其邁今早打給陳致中得知「可以認人」
前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天在台南住處突然昏倒一度失去呼吸心跳，送醫後雖已恢復生命徵象，但仍尚未完全脫離險境，高雄市長陳其邁今天上午一早就打電話給陳致中，關心吳淑珍病況，陳致中在電話中提到，吳淑珍已恢復意識「可以認人」。
陳其邁上午出席活動時受訪表示，昨天他就致電「阿扁總統」，也非常關心吳淑珍的病情。電話中陳水扁向陳其邁描述，當時過程非常危急，幸好在消防人員的指導下有先進行CPR（心肺復甦術）相關救護工作，但在昨天送到醫院的時候，吳淑珍的昏迷指數是8分。
陳其邁今天上午致電陳致中，陳致中向陳其邁提到，吳淑珍現在狀況恢復的比較好一點，但是還要進行相關的檢查，現在意識清楚也大概可以認人。陳其邁也在媒體鏡頭前為吳淑珍加油打氣「我們希望扁嫂能夠平安」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言