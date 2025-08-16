游盈隆籲：賴總統可以大方提出「有條件的藍白組閣」

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴清德總統可以大方地提出「有條件的藍白組閣」，建立類似法國第五共和的左右共治，總統與總理分屬不同政黨，法國歷史上共有三次左右共治經驗，雖然過程中需經歷磨合期，但證明是一個可行的民主憲政運作，而且一次比一次好。

游盈隆指出，726大罷免大槓龜後，驚魂甫定的府院黨團，已經悄悄地調整原本高亢的政治腔調與作為，大罷免大失敗帶來的嚴重政治衝擊已浮現，包括國內的和國際的，賴總統及其執政團隊就算726第一時間沒意識到，經過這半個多月來應該也已心知肚明。再不嚴肅且適當地回應，會有更嚴重的政治後果，進一步必將腐蝕人民對其剩餘的善意與支持。

游盈隆說，除了有條件的藍白組閣，他也建議基於國會三黨不過半的政治現實，假定民眾黨不願和民進黨合作，或民進黨不願和民眾黨合作，由民進黨與國民黨合組大聯合政府，民眾黨扮演唯一反對黨角色。這種政府型態可以用1966年德國基督教民主同盟與社民黨合組史上第一次大聯合政府為例，成效差強人意；2005年到2013年，德國再度出現大聯合政府，由梅克爾領導，穩定政局與經濟，並為後續改革鋪路。

游盈隆表示，若內閣大改組仍由民進黨一黨組閣，改組幅度必須足夠大，從全面改組到大幅改組，展現賴總統誠心誠意回應廣大民意，大刀闊斧改革的雄心壯志；點綴式的內閣改組，不但於事無補，更可能有損已經空前低迷的總統聲望。

