呂秀蓮：賴總統應跨黨派組閣 立院修法總統不應兼政黨主席

近期多項民調顯示賴總統的支持度已降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今天進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。

呂秀蓮今天主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動，她在會前受訪表示，有一句諺語是「民意如流水」，由民意檢驗施政是民主的基本，施政若能符合民意自然民調就高，偶爾施政不力民調低，是很好的警惕。

她認為，賴總統還有3年多任期，應該記取這個教訓，多聽取民意、多包容、多延攬全國的人才，甚至應該考慮跨黨派重新組閣。她舉例，2000年她和前總統陳水扁上任時，就用開放的心胸延攬的唐飛擔任閣揆。畢竟國家不是你家，而是大家的國家。

呂秀蓮強調，治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治理國家應該用包容的心胸，全面為國舉才，如果這樣就一定能符合民意。

對於賴總統應辭去黨主席的建議，呂秀蓮指出，她在擔任副總統時就建議陳水扁應該要當一位全民總統，若要治理好國家就應有所取捨，她強調對蔡英文前總統也這樣建議過，所以並沒有針對賴總統，相信賴總統能聽取這個建議。

呂秀蓮並主張，立法院應該修改政黨法，明定總統不應兼任任何政黨主席，一體適用，相信賴總統的民調就會有所起色。

商品推薦