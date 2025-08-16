快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

呂秀蓮：賴總統應跨黨派組閣 立院修法總統不應兼政黨主席

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片
前副總統呂秀蓮。圖／聯合報系資料照片

近期多項民調顯示賴總統的支持度已降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望能迅速提升民調。呂秀蓮今天進一步建議，賴總統應該考慮跨黨派重新組閣，包容、延攬全國的人才。

呂秀蓮今天主持「第五屆東亞和平論壇：停戰80年回顧與前瞻」活動，她在會前受訪表示，有一句諺語是「民意如流水」，由民意檢驗施政是民主的基本，施政若能符合民意自然民調就高，偶爾施政不力民調低，是很好的警惕。

她認為，賴總統還有3年多任期，應該記取這個教訓，多聽取民意、多包容、多延攬全國的人才，甚至應該考慮跨黨派重新組閣。她舉例，2000年她和前總統陳水扁上任時，就用開放的心胸延攬的唐飛擔任閣揆。畢竟國家不是你家，而是大家的國家。

呂秀蓮強調，治國不等同於選舉，選舉團隊是一回事，但治理國家應該用包容的心胸，全面為國舉才，如果這樣就一定能符合民意。

對於賴總統應辭去黨主席的建議，呂秀蓮指出，她在擔任副總統時就建議陳水扁應該要當一位全民總統，若要治理好國家就應有所取捨，她強調對蔡英文前總統也這樣建議過，所以並沒有針對賴總統，相信賴總統能聽取這個建議。

呂秀蓮並主張，立法院應該修改政黨法，明定總統不應兼任任何政黨主席，一體適用，相信賴總統的民調就會有所起色。

民調 呂秀蓮 賴清德 陳水扁

延伸閱讀

吳淑珍送醫尚未脫離險境 陳致中證實：姿勢性低血壓引發休克

前總統夫人吳淑珍昏迷一度傳病況穩定 陳致中突稱「尚未脫險」

吳淑珍命危送醫陳水扁受驚嚇 晚間病況趨緩才鬆口氣

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

相關新聞

呂秀蓮：賴總統應跨黨派組閣 立院修法總統不應兼政黨主席

近期多項民調顯示賴總統的支持度已降到上任以來新低，前副總統呂秀蓮建議，賴總統如果辭去民進黨黨主席，轉型為全民總統，有希望...

前第一夫人吳淑珍昏迷指數8 陳致中：各界祈福都溫暖收到

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天在台南住處昏倒，送醫急救雖短暫恢復意識，隨即又陷入昏迷，目前昏迷指數已從3上升到8，但仍屬重度...

吳淑珍送醫尚未脫離險境 陳致中證實：姿勢性低血壓引發休克

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫後雖已恢復生命徵象，目前仍住院治療中，兒子陳致中昨晚於...

王定宇轟「萊爾校長」CF造謠賴清德 國民黨：對號入座恐被踢下車

國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，引發熱烈回響；民進黨立委王定宇認...

游盈隆籲：賴總統可以大方提出「有條件的藍白組閣」

台灣民意基金會董事長游盈隆臉書表示，基於國會三黨不過半的政治現實，以及藍白已形成穩定的多數，賴清德總統可以大方地提出「有...

黃國昌表態牽動藍營布局 蘇巧慧：民進黨有自己步調

民眾黨主席黃國昌表態爭取新北市長門票，牽動藍營布局。民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧今天陪同罷團到新店掃街時表示，藍白之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。