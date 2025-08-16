前第一夫人吳淑珍昏迷指數8 陳致中：各界祈福都溫暖收到

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天在台南住處昏倒，送醫急救雖短暫恢復意識，隨即又陷入昏迷，目前昏迷指數已從3上升到8，但仍屬重度昏迷，目前住院治療中。兒子陳致中今天上午在臉書對外表示，代表爸媽「十二萬分感恩」各界祈福關心。

吳淑珍昨天在住家昏倒一度OHCA（到院前心肺功能停止），送醫急救後恢復心跳與呼吸，雖在急診短時間內恢復意識，情況一度危急，陳致中昨晚則透過臉書透露吳淑珍尚未完全脫離險境。

陳致中今天透過新聞聯絡群組及臉書表示，對於外界第一時間的關心與祈福父母十二萬分感恩，因情況緊急無法逐一回覆，但每份心意都「溫暖收到」，他謝謝在第一時間協助急救的救護人員與社區鄰里，以及台南新樓醫院醫療團隊的專業照護。

他透露，母親吳淑珍的姿勢性低血壓是脊髓損傷病人嚴重的後遺症，「隨時有致命的高風險，也是我們最憂心的」。

這次狀況突發，吳淑珍到院時昏迷指數僅剩3分，情況相當危急，所幸及時搶救才比較恢復，希望可以慢慢恢復。

陳致中坦言，母親自從40年前因車禍受傷後，數度在鬼門關前徘徊，「昨天又是其中一次」。雖然看到她孱弱的病體，但堅強的意志力努力撐過，非常不捨，「感恩上蒼保佑她、憐憫她、賜福她。」 吳淑珍昏倒送醫，陳致今天代表父母表達十二萬分感恩各界祈福。圖／取自陳致中臉書 吳淑珍昏倒送醫，陳致中今天代表父母表達十二萬分感恩各界祈福。圖／取自陳致中臉書

