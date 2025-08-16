嘉義藍白合推核三延役公投 民眾黨說明會還有2場...催票拚穩定供電

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啓楷（右）立委林國成（中）與國民黨市議員陳家平（左）同台，宣導重啟核三公投投同意票。圖／民眾黨嘉義黨部提供

藍白合在北部第一波反罷免合作成功後，將戰線延伸至能源議題。面對23日舉行的重啟核三公投，民眾黨嘉義黨部7月起連續舉辦5場說明會，強調核三延役可確保穩定供電與合理電價，最後2場於20日公投前黃金周登場，呼籲選民23日用選票表達支持。

7月12及27日說明會分別在咖啡館與書店等地舉行，場場吸引滿座民眾參與。第3場8月9日在老窩咖啡舉辦，雖天氣悶熱，現場依舊座無虛席。藍營市議員陳家平及立委張啟楷、林國成同台，展現藍白合催票決心。

張啟楷與林國成直言，穩定供電是守護台灣安全的關鍵；曾任核四廠長的王伯輝以數十年實務經驗，解析核電廠安全管理與運轉流程，獲現場熱烈掌聲。陳家平更指出，「沒有電，發展都是空話」，呼籲選民正視能源穩定的重要性。

民眾黨嘉義黨部執行長王偉豪與青年代表也在會中分享觀點，認為缺電與電價上漲將直接衝擊產業與民生。青年塗英志以生活案例說明供電不穩的隱憂，強調核三延役是必要選項。會後，不少民眾承諾在公投日投下同意票。

依公投提案內容，支持者認為核三延役可作為台灣邁向2050淨零排放的過渡能源，減少對進口化石燃料依賴，同時避免因新能源推動不彰、再生能源弊案頻傳而衍生的供電與財務危機。提案強調，在確保核安前提下，延長運轉有助強化能源供應韌性，並配合法規延役機制。

藍營嘉義市黨部未辦說明會，黨部主委蔡明顯及幹部利用開會及公開場合，宣導同意核三延役公投，藍白陣營指出，此次公投不在於政黨立場，而是攸關全民電力與經濟安全的重大抉擇。

20日公投前黃金周，民眾黨嘉義黨部分別定下午3時30分、晚間7時30分，在大埔鄉及嘉市經國新城辦2場說明會，呼籲選民23日用選票表達支持，守住穩定供電與合理電價，讓台灣產業能拚、百姓能安心。

