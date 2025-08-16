快訊

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄即時報導
陳致中7月11日才幫扁嫂吳淑珍過生日，開心吃蛋糕慶祝。圖／翻攝自陳致中臉書
陳致中7月11日才幫扁嫂吳淑珍過生日，開心吃蛋糕慶祝。圖／翻攝自陳致中臉書

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫後雖已恢復生命徵象，目前仍住院治療中，兒子陳致中昨晚於臉書發文集氣，表示媽媽「尚未完全脫離險境」，今早證實她是因姿勢性低血壓引發休克。

吳淑珍昨天下午4時在台南東區住處昏倒，一度OHCA（到院前心肺功能停止），消防局獲報，線上指導報案人實施CPR（心肺復甦術），7分鐘後到場接手急救，送醫途中已恢復心跳呼吸，交由新樓醫院接手治療。

吳淑珍雖然急診不久恢復意識，下午5時轉入普通病房，情況暫時穩定，陳水扁在病房陪伴，女兒陳幸妤、女婿趙建銘也趕抵醫院探視。

陳致中昨晚隨後臉書發文表示「媽媽在家裡昏倒，送醫急救，祈求老天保佑，謝謝大家集氣幫媽媽加油」，不久又突稱「尚未完全脫離險境」。

陳致中今早進一步表示，扁嫂吳淑珍罹患的是姿勢性低血壓休克，經送醫急救，昏迷指數8，尚未完全脫離險境，並雙手合十祈求老天保佑。據悉扁家成員十分憂心扁嫂病情。

姿勢性低血壓是因姿勢變換造成血壓驟降的症狀，多見於久坐或躺臥後突然站起時，發作時可能出現頭暈、視線模糊、心跳加快、虛弱無力，嚴重者會昏厥甚至休克。此症好發於半夜如廁、清晨起床或餐後，與跌倒、骨折、腦中風及心肌梗塞風險高度相關。

陳致中本月11日臉書發文到台南探望母親吳淑珍。圖／翻攝自陳致中臉書
陳致中本月11日臉書發文到台南探望母親吳淑珍。圖／翻攝自陳致中臉書
前總統陳水扁和夫人吳淑珍。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語
前總統陳水扁和夫人吳淑珍。圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語

吳淑珍 陳致中 陳水扁

吳淑珍送醫尚未脫離險境 陳致中證實：姿勢性低血壓引發休克

前總統陳水扁夫人吳淑珍昨天台南住處突然昏倒，一度失去呼吸心跳，送醫後雖已恢復生命徵象，目前仍住院治療中，兒子陳致中昨晚於...

