王定宇轟「萊爾校長」CF造謠賴清德 國民黨：對號入座恐被踢下車

國民黨推出模仿美國動畫「南方四賤客（South Park）」風格的嘲諷CF「萊爾校長」，引發熱烈回響；民進黨立委王定宇認為，影片隱射嘲諷賴清德總統，還將賴總統從沒說「選民智商低」塞到嘴裡，要阻止造謠擴散，法律動作要做。國民黨則反酸，王定宇替賴總統對號入座，不小心說出內心話，是否會被踢下車？

國民黨在臉書粉專貼文表示，這次CF創作的「萊爾校長」是一位剛愎自用、自以為掌握真理的獨裁者。國民黨比較好奇，民進黨的王定宇委員為何如此生氣，替賴總統對號入座，會是以下哪一個原因讓覺得賴清德是「萊爾校長」？

1.因為賴清德與「萊爾校長」都擅長謊言（lie）嗎？

2.因為賴清德與「萊爾校長」一樣，不管得票多少，都是自己贏？

3.還是因為不管是不是同車夥伴，意見不同都會被萊爾校長踢下車？

國民黨還反酸王定宇，此刻不小心說出內心話，是否會被踢下車？並表示無論哪個原因，國民黨實在無暇照顧民進黨的玻璃心，國民黨更關心民進黨執政下能源政策破產與未來電價穩定。

國民黨表示，民進黨應該要對賴總統多一點信心，賴清德其實可以放下大罷免，支持核三延役，可以不用跟「萊爾校長」一樣爛。也真的不用活成一個自己人認證的負面角色！

商品推薦